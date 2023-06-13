Якщо такі страви як вареники, борщ, куліш, сирник нам відомі з дитинства, то про мазурики чи баба-шарпанину ми мало що знаємо.
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Аби давні українські страви не забувалися, ми вирішили поділитися їхніми рецептами.
Молочна каша
Приготування:
- Молоко і яйця ретельно і довго збиваємо за допомогою міксера. Солимо.
- Потім суміш виливаємо в керамічну або у жаростійку скляну форму з високими бортами. Форму ставимо в духовку при 180 – 190 градусах.
- Запікаємо до рум'яної скоринки приблизно 15 – 20 хвилин.
Смачного!
Мазурики
Приготування:
- У фарш додаємо молоко, яйце, твердий сир, розтоплене вершкове масло, сіль і спеції. Ретельно вимішуємо все в однорідну масу.
- Формуємо котлети-ковбаски та обвалюємо в панірувальних сухарях. Щоб мазурики краще тримали форму, потрібно відправити їх на 20 – 30 хвилин в морозилку.
Мазурики / Фото Автентична Україна
- Отримані ковбаски обсмажуємо на олії з двох сторін.
- Прикрашаємо зеленню.
Смачного!
Баба-шарпанина
Приготування:
- Судак очищаємо від луски, видаляємо нутрощі і кістки, промиваємо, нарізаємо шматками.
- Рибу, корінь петрушки, цибулину і моркву покладаємо в каструлю, заливаємо водою.
- Додаємо лавровий лист, запашний перець, сіль.
- Ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння і варимо 30 хвилин.
- Окремо на сковороді обсмажуємо цибулю.
- Потім ретельно просіюємо борошно в каструлю або миску, додаємо обсмажену цибулю, повільно вливаємо рибний бульйон, в якому варився судак.
- Замішуємо тісто, щоб нагадувало за консистенцією нежирну сметану.
- Зварений судак розділяємо руками на дрібні шматочки, викладіть в змащену маслом форму для запікання.
- Посипаємо перцем і заливаємо тістом.
- Запікаємо страву в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.
Смачного!