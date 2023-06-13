Якщо такі страви як вареники, борщ, куліш, сирник нам відомі з дитинства, то про мазурики чи баба-шарпанину ми мало що знаємо.

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Аби давні українські страви не забувалися, ми вирішили поділитися їхніми рецептами.

Молочна каша

Приготування:

  • Молоко і яйця ретельно і довго збиваємо за допомогою міксера. Солимо.
  • Потім суміш виливаємо в керамічну або у жаростійку скляну форму з високими бортами. Форму ставимо в духовку при 180 – 190 градусах.
  • Запікаємо до рум'яної скоринки приблизно 15 – 20 хвилин.

Смачного!

Мазурики

Приготування:

  • У фарш додаємо молоко, яйце, твердий сир, розтоплене вершкове масло, сіль і спеції. Ретельно вимішуємо все в однорідну масу.
  • Формуємо котлети-ковбаски та обвалюємо в панірувальних сухарях. Щоб мазурики краще тримали форму, потрібно відправити їх на 20 – 30 хвилин в морозилку.


Мазурики / Фото Автентична Україна

  • Отримані ковбаски обсмажуємо на олії з двох сторін.
  • Прикрашаємо зеленню.

Смачного!

Баба-шарпанина

Приготування:

  • Судак очищаємо від луски, видаляємо нутрощі і кістки, промиваємо, нарізаємо шматками.
  • Рибу, корінь петрушки, цибулину і моркву покладаємо в каструлю, заливаємо водою.
  • Додаємо лавровий лист, запашний перець, сіль.
  • Ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння і варимо 30 хвилин.
  • Окремо на сковороді обсмажуємо цибулю.
  • Потім ретельно просіюємо борошно в каструлю або миску, додаємо обсмажену цибулю, повільно вливаємо рибний бульйон, в якому варився судак.
  • Замішуємо тісто, щоб нагадувало за консистенцією нежирну сметану.
  • Зварений судак розділяємо руками на дрібні шматочки, викладіть в змащену маслом форму для запікання.
  • Посипаємо перцем і заливаємо тістом.
  • Запікаємо страву в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.

Смачного!