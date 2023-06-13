Якщо такі страви як вареники, борщ, куліш, сирник нам відомі з дитинства, то про мазурики чи баба-шарпанину ми мало що знаємо.

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Аби давні українські страви не забувалися, ми вирішили поділитися їхніми рецептами.

Молочна каша

Інгредієнти:

– 1,3 літра молока;

– 5 яєць;

– сіль;

– ягоди - для прикраси.

Приготування:

Молоко і яйця ретельно і довго збиваємо за допомогою міксера. Солимо.

Потім суміш виливаємо в керамічну або у жаростійку скляну форму з високими бортами. Форму ставимо в духовку при 180 – 190 градусах.

Запікаємо до рум'яної скоринки приблизно 15 – 20 хвилин.

Смачного!

Мазурики

Інгредієнти:

– 600 грамів фаршу з індички;

– 1 куряче яйце;

– 25 грамів молока;

– 50 грамів вершкового масла;

– 50 грамів твердого сиру;

– 50 – 70 грамів панірувальних сухарів;

– 3 – 4 столові ложки олії;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– зелень.

Приготування:

У фарш додаємо молоко, яйце, твердий сир, розтоплене вершкове масло, сіль і спеції. Ретельно вимішуємо все в однорідну масу.

Формуємо котлети-ковбаски та обвалюємо в панірувальних сухарях. Щоб мазурики краще тримали форму, потрібно відправити їх на 20 – 30 хвилин в морозилку.



Мазурики / Фото Автентична Україна

Отримані ковбаски обсмажуємо на олії з двох сторін.

Прикрашаємо зеленню.

Смачного!

Баба-шарпанина

Інгредієнти:

– 1 кілограм судака;

– 1 склянка пшеничного борошна;

– 2 – 3 столові ложки олії;

– половина моркви;

– половина кореня петрушки;

– 2 ріпчасті цибулі;

– 3 горошини перцю;

– лавровий листок;

– 500 грамів рибного бульйону;

– сіль.

Приготування:

Судак очищаємо від луски, видаляємо нутрощі і кістки, промиваємо, нарізаємо шматками.

Рибу, корінь петрушки, цибулину і моркву покладаємо в каструлю, заливаємо водою.

Додаємо лавровий лист, запашний перець, сіль.

Ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння і варимо 30 хвилин.

Окремо на сковороді обсмажуємо цибулю.

Потім ретельно просіюємо борошно в каструлю або миску, додаємо обсмажену цибулю, повільно вливаємо рибний бульйон, в якому варився судак.

Замішуємо тісто, щоб нагадувало за консистенцією нежирну сметану.

Зварений судак розділяємо руками на дрібні шматочки, викладіть в змащену маслом форму для запікання.

Посипаємо перцем і заливаємо тістом.

Запікаємо страву в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.

Смачного!