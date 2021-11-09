Чтобы быстро и вкусно позавтракать, не обязательно часами стоять у плиты. Приготовьте домашние панкейки на сыре рикотта. Они будут очень нежными и ароматными, а яркости панкейкам добавит пищевой краситель и свежие ягоды или фрукты.