Щоб надати панкейкам яскравого кольору, додайте до тіста одну каплю рідкого харчового барвника. Колір обирайте за власним смаком: фіолетовий, синій, рожевий чи жовтий. Всі вони особливо личитимуть вашим панкейкам!
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Як приготувати панкейки на рікоті
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Панкейки / Фото зі сторінки Яни Станішевської
Приготування:
- Ретельно помийте курячі яйця. Розділіть жовтки від білків.
- Курячі сирі жовтки змішайте з сиром рікота, цукром та молоком. Збийте масу за допомогою міксера.
- Додайте до сирної маси борошно та розпушувач та знову збийте міксером на низьких обертах.
- Окремо збийте білки до стійких піків та обережно вмішайте їх в тісто.
- Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям та обсмажте панкейки з обох сторін по 1 хвилині.
Страва готова. Смачного!