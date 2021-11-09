Щоб надати панкейкам яскравого кольору, додайте до тіста одну каплю рідкого харчового барвника. Колір обирайте за власним смаком: фіолетовий, синій, рожевий чи жовтий. Всі вони особливо личитимуть вашим панкейкам!

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Як приготувати панкейки на рікоті

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4


Панкейки / Фото зі сторінки Яни Станішевської

Приготування:

  1. Ретельно помийте курячі яйця. Розділіть жовтки від білків.
  1. Курячі сирі жовтки змішайте з сиром рікота, цукром та молоком. Збийте масу за допомогою міксера.
  1. Додайте до сирної маси борошно та розпушувач та знову збийте міксером на низьких обертах.
  1. Окремо збийте білки до стійких піків та обережно вмішайте їх в тісто.
  1. Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям та обсмажте панкейки з обох сторін по 1 хвилині.

Страва готова. Смачного!