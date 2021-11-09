Стильно, ярко и вкусно: рецепт панкейков на рикотте от Яны Станишевской

9 ноября 2021 , 19:09
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Источник:

инстаграм Яны Станишевской

Чтобы быстро и вкусно позавтракать, не обязательно часами стоять у плиты. Приготовьте домашние панкейки на сыре рикотта. Они будут очень нежными и ароматными, а яркости панкейкам добавит пищевой краситель и свежие ягоды или фрукты.

Чтобы придать панкейкам яркий цвет, добавьте в тесто одну каплю жидкого пищевого красителя. Цвет выбирайте по собственному вкусу: фиолетовый, синий, розовый или желтый. Все они особенно подойдут вашим панкейкам!

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Как приготовить панкейки на рикотте

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4


Панкейки / Фото со страницы Яны Станишевской

Ингредиенты:
– 250 г сыра рикотта;
– 3 сырых куриных яйца;
– 130 мл молока;
– 100 г муки;
– 1 ч. л. разрыхлителя для теста;
– 2 – 3 ст. л. сахара.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте куриные яйца. Разделите желтки от белков.
     
  2. Куриные сырые желтки смешайте с сыром рикотта, сахаром и молоком. Взбейте массу с помощью миксера.
     
  3. Добавьте к сырной массе муку и разрыхлитель и снова взбейте миксером на низких оборотах.
     
  4. Отдельно взбейте белки до устойчивых пиков и осторожно вмешайте их в тесто.
     
  5. Разогрейте сковородку с антипригарным покрытием и обжарьте панкейки с обеих сторон по 1 минуте.
     
  6. Блюдо готово.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак