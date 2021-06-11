Как стильно сервировать стол: правила, которые помогут сделать праздник безупречным

Как стильно оформить праздничный стол – знают далеко не все. Поэтому мы решили поделиться простыми советами, как это сделать легко и быстро.

Сервировка стола – это, своего рода, искусство. Культура оформления праздничного интерьера формировалась веками. В нашей стране традиционно царит европейская форма сервировки. О том, какие правила следует соблюдать и каких ошибок избегать – читайте в нашем материале.

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Советы по сервировки стола

Шаг 1: Скатерть



Выбирайте однотонную скатерть / Фото Pinterest

Выбору фона для нашего стола стоит уделить достаточно внимания. Советуем выбирать однотонные минималистичные модели, без ярких принтов. Обратите внимание на светлые оттенки: белый и бежевый цвета идеально подойдут для дружеского семейного ужина.

Однозначно говорим "Нет!" клеенке. Если вы переживаете, что гости загрязнят скатерть рекомендуется использовать тканевые салфетки или плетеные соломенные коврики, которые можно положить под тарелку.



Декорировать стол можно соломенными ковриками / Фото Pinterest

Шаг 2: Посуда

Помним, края скатерти должны свисать не более, чем на 50 сантиметров, а углы – прикрывать ножки стола.



Праздничный сервиз – обязателен на столе / Фото Pinterest

Ошибочно будет положить на стол тарелки, из которых вы едите каждый день. Поэтому для гостей советуем приберечь один комплект праздничной посуды. Также отметим, что все модели должны быть в одном стиле и цветовой гамме – не стоит сочетать между собой несколько сервизов. Вариант без лишних рисунков – это всегда выигрышная сдержанная классика.

Шаг 3: Салфетки

Всю посуду заранее тщательно моем и протираем жесткой салфеткой или кухонным полотенцем. Бокалы и рюмки не должны иметь разводов и должны быть идеально прозрачными.



Салфетки помогут расставить акценты / Фото Pinterest

Изюминкой вашего стола станут салфетки – непременный атрибут любого застолья. Здесь можно экспериментировать и с цветами, и с принтами. Складывают салфетку так, чтобы при необходимости легко было вытереть губы или положить ее на колени. К тому же в полотняные кусочки часто заворачивают приборы. Предлагаем вам посмотреть различные варианты оформления праздничного стола салфетками.



Как хорошо сложить салфетку с приборами / Фото Pinterest



Можно добавлять растения на сухоцветы / Фото Pinterest

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Шаг 4: Приборы



Как правильно расставить приборы / Фото Pinterest

Если вы решили подавать приборы отдельно, то следует помнить следующие правила.

Ножи и ложки кладем с правой стороны, вилки – слева;

Согласно этикету: лезвие ножа должно "смотреть" на тарелку, зубчики вилки – острием вверх.



Стильное оформление приборов / Фото Pinterest

Шаг 5: Украшения для праздничного стола

Украшением праздничного стола должны стать детали.

Уместно будет поставить на стол несколько свечей, они добавят уюта вашему дому.

Места для гостей можно красиво обозначить букетиком из трав, перевязанным лентой.

В центр стола советуем поставить вазу с живыми цветами. Если вы планируете декорировать праздничный стол цветочными композициями, убедитесь, что у гостей нет аллергии на растения.

Оформить стол можно зеленью, для такого минималистичного декора идеально подойдут листья эвкалипта.



Веточка эвкалипта – замечательный элемент декора / Фото Pinterest



Добавьте свечи и вазы / Фото Pinterest



Для декорирования используйте колоски и сухоцветы / Фото Pinterest