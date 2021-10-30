Удивительно реалистичные и ужасающие с виду блюда могут кому-то показаться не совсем аппетитными, но, поверьте, на Хэллоуин – это именно то, что нужно! Специальные закуски на праздничной вечеринке с радостью будут встречены гостями.

Актуально Оригинальные блюда на Хэллоуин: рецепты для вечеринки и не только

Особые блюда на Хэллоуин имеют не только удивительный вид, но и отличный вкус.

Глаза Франкенштейна

Это вегетарианский вариант для праздничной закуски на Хэллоуин. Сделайте гуакамоле и создайте лицо монстра, покрыв дно тарелки пастой из авокадо. Сформируйте глаза с помощью чайной ложки сыра Филадельфия, а зрачки и нос – черными оливками. Рот и шрам очень легко сделать кусочками соленых палочек.

Оригинальная закуска / Фото micasa

Летучие мыши

Это очень легкое блюдо, которое выглядит невероятно. Сделайте творожные шарики и покройте их смесью лесных орехов и мелко нарезанного миндаля, чтобы гарантировать эффект хрусткости. Уши можно сделать из пресных начос, а глаза – из шоколада.

Аппетитно и пугающе / Фото micasa

Призраки

Сначала сделайте фантастическую форму в духовке из слоеного теста и формочки для фигурных кексов. Затем заполните середину сливочным творогом или смесью из тунца и майонеза. Завершите блюдо, положив пару глаз из кетчупа.

Пространство для фантазии / Фото micasa

Ужасающие фрукты

Это очень простой рецепт, который можно приготовить вместе с детками. Необходимо только очистить фрукты от кожуры и украсить разрезанные пополам бананы шоколадной стружкой, а в мандарины вставьте хвостик из сельдерея или зеленого яблока.

Полезные веселые фрукты / Фото micasa

Колбасные мумии

Это веселое и вкусное блюдо для малышей в доме. Эти колбасные мумии готовятся мгновенно из сосисок и слоеного теста и пользуются большой популярностью.

Прекрасная закуска / Фото micasа