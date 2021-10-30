Напрочуд реалістичні та жахливі на вигляд страви можуть комусь здатися не зовсім апетитними, але, повірте, на Геловін – це саме те, що потрібно! Спеціальні закуски на святковій вечірці радо зустрінуться гостями.

Актуально Оригінальні страви на Геловін: рецепти для вечірки й не тільки

Особливі страви на Геловін мають не тільки дивовижний вигляд, а й чудовий смак.

Очі Франкенштейна

Це вегетаріанська пропозиція для святкової закуски на Геловін. Зробіть гуакамоле і створіть обличчя монстра, покривши дно тарілки пастою з авокадо. Сформуйте очі за допомогою чайної ложки сиру Філадельфія, а зіниці та ніс – чорними оливками. Рот і шрам дуже легко зробити шматочками солоних паличок.

Оригінальна закуска / Фото micasa

Кажани

Це надзвичайно легка страва, яка має неймовірний вигляд. Зробіть сирні кульки і покрийте їх сумішшю лісових горіхів та дрібно нарізаного мигдалю, щоб гарантувати ефект хрусткості. Вуха можна зробити із прісних начос, а очі – із шоколаду.

Апетитно та лячно / Фото micasa

Привиди

Спочатку зробіть фантастичну форму в духовці з листкового тіста і формочки для фігурних кексів. Потім заповніть середину вершковим сиром або сумішшю з тунця і майонезу. Завершіть страву, поклавши пару очей з кетчупу.

Простір для фантазії / Фото micasa

Страхітливі фрукти

Це дуже простий рецепт, який можна приготувати разом з дітьми. Необхідно лише очистити фрукти від шкірки та прикрасити розрізані навпіл банани шоколадною стружкою, а у мандарини вставте хвостик зробленим із селери або зеленого яблука.

Корисні веселі фрукти / Фото micasa

Ковбасні мумії

Ця весела і смачна страва для малечі в домі. Ці ковбасні мумії готуються миттєво з сосисок та листкового тіста та мають велику популярність.

Чудова закуска / Фото micasa