Только не выбрасывайте: чесночные стрелки – как вкусно приготовить
10 июня 2023, 19:45Читати новину українською
Источник:smachno.ua
На кустах молодого чеснока всегда появляются так называемые стрелки. Их нужно обрезать для хорошей урожайности. Не спешите это выбрасывать – лучше приготовьте особую закуску.
Из стрелок чеснока можно приготовить аппетитные закуски. Эти блюда следует смаковать самостоятельно или же с хрустящими тостами.
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Рецепт пасты из чесночных стрелок
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Исключительная закуска / Фото СмачноИнгредиенты:
– 500 грамм чесночных стрелок;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– сок половины лимона;
– укроп по вкусу;
– черный перец по вкусу.
Приготовление:
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В чашу блендера поместите зелень, оливковое масло и промытые чесночные стрелки. Все тщательно перемешайте.
- Добавьте соль, лимонный сок и перец по вкусу и снова перемешайте.
- Подавайте на гренках или поджаренном багете.
Рецепт жареных стрелок с чесноком
- Время: 20 минут
- Порций: 2
– 500 грамм стрелок;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– подсолнечное масло для тушения.
Приготовление:
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Стрелки чеснока тщательно промойте и нарежьте полоски длиной 6 – 7 сантиметров.
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Разогрейте сковороду и влейте туда растительное масло.
- Выложите стрелки на сковороду и тушите на небольшом огне 5 минут.
- Добавьте соль и перец по вкусу по желанию лимонный сок и цедру.
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Эта закуска будет прекрасна смаковать с картофелем и мясом.