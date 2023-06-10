Из стрелок чеснока можно приготовить аппетитные закуски. Эти блюда следует смаковать самостоятельно или же с хрустящими тостами.
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Рецепт пасты из чесночных стрелок
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Исключительная закуска / Фото Смачно
Приготовление:
- В чашу блендера поместите зелень, оливковое масло и промытые чесночные стрелки. Все тщательно перемешайте.
- Добавьте соль, лимонный сок и перец по вкусу и снова перемешайте.
- Подавайте на гренках или поджаренном багете.
Рецепт жареных стрелок с чесноком
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Стрелки чеснока тщательно промойте и нарежьте полоски длиной 6 – 7 сантиметров.
- Разогрейте сковороду и влейте туда растительное масло.
- Выложите стрелки на сковороду и тушите на небольшом огне 5 минут.
- Добавьте соль и перец по вкусу по желанию лимонный сок и цедру.
- Эта закуска будет прекрасна смаковать с картофелем и мясом.