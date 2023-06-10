З стрілок часнику можна приготувати апетитні закуски. Ці страви варто смакувати самостійно або ж з хрусткими тостами.

Цікаво Смачно і швидко: 3 рецепти апетитних закусок для літнього відпочинку на природі


Рецепт пасти з часникових стрілок

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Виняткова закуска / Фото Смачно

Приготування:

  • У чашу блендера помістіть зелень, оливкову олію та промиті часникові стрілки. Все ретельно перемішайте.
  • Додайте сіль, лимонний сік та перець до смаку і знову все перемішайте.
  • Подавайте на грінках чи підсмаженому багеті.

Рецепт смажених стрілок з часником

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  • Стрілки часнику ретельно промийте та наріжте на смужки довжиною 6 – 7 сантиметрів.
  • Розігрійте пательню та влийте туди олію.
  • Викладіть стрілки на сковорідку та тушкуйте на невеликому вогні 5 хвилин.
  • Додайте сіль і перець до смаку, за бажанням лимонний сік та цедру.
  • Ця закуска чудова смакуватиме з картоплею та м’ясом.