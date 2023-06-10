З стрілок часнику можна приготувати апетитні закуски. Ці страви варто смакувати самостійно або ж з хрусткими тостами.
Цікаво Смачно і швидко: 3 рецепти апетитних закусок для літнього відпочинку на природі
Рецепт пасти з часникових стрілок
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Виняткова закуска / Фото Смачно
Приготування:
- У чашу блендера помістіть зелень, оливкову олію та промиті часникові стрілки. Все ретельно перемішайте.
- Додайте сіль, лимонний сік та перець до смаку і знову все перемішайте.
- Подавайте на грінках чи підсмаженому багеті.
Рецепт смажених стрілок з часником
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Стрілки часнику ретельно промийте та наріжте на смужки довжиною 6 – 7 сантиметрів.
- Розігрійте пательню та влийте туди олію.
- Викладіть стрілки на сковорідку та тушкуйте на невеликому вогні 5 хвилин.
- Додайте сіль і перець до смаку, за бажанням лимонний сік та цедру.
- Ця закуска чудова смакуватиме з картоплею та м’ясом.