Такие запасы стоит сделать: как правильно заморозить стручковую фасоль

Свежей зеленой фасолью можно наслаждаться круглый год. Этот вкус лета можно успешно упаковать в пакеты и заморозить.

Сезон зеленой фасоли короткий, однако иногда так хочется ею насладиться и зимой. Решение есть! Ее следует заморозить, однако делать это нужно правильно, чтобы фасоль не потеряла хрусткость и цвет.

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Как заморозить стручковую фасоль

Стручковую фасоль можно заморозить и хранить даже до весны. Однако ее необходимо правильно подготовить к этому процессу.

Сначала промойте собранную фасоль и срежьте кончики. Если стручки стручковой фасоли слишком длинные, их можно разрезать пополам. Затем ее следует недолго проварить. Достаточно трех-пяти минут в кипятке. Бросьте горячую стручковую фасоль на секунду в холодную воду. Вы также можете вылить ее в ситечко и пропустить под холодной проточной водой.

Слегка обсушите фасоль бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю воду. Наконец поместите стручковую фасоль в пакеты, завяжите их и положите в морозилку. Лучше всего делать это небольшими порциями, чтобы употреблять сразу.

Нужно ли размораживать стручковую фасоль перед приготовлением

Размораживать стручковую фасоль перед приготовлением необязательно. С некоторыми рецептами ее можно готовить прямо из морозилки.

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