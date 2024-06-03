Сочетание шпината и сыра – это идеальная гармония, которую дополняет нежное тесто. Этот пирог можно подавать как горячим, так и брать с собой на пикник.

Читайте также Это сделает мясо настоящим кулинарным шедевром: сколько времени жарить шашлык

Рецепт пирога со шпинатом и сыром

Время: 1 час 20 минут

Порций: 4

Приготовление:

  1. Духовку разогреваем до 180 градусов.
  2. Тесто раскатываем и кладем в подготовленную форму для пирога.
  3. Выпекаем тесто 10 – 15 минут до золотистого цвета.
  4. На сковороде обжариваем лук до мягкости, добавляем чеснок и шпинат. Готовим, пока шпинат не опустится, лишнюю жидкость из шпината сливаем.
  5. В отдельной миске взбиваем яйца. Добавляем сливочный крем, солим, перчим, добавляем сыр. Хорошо вымешиваем.
  6. Соединяем две смеси и хорошо вымешиваем.
  7. Равномерно распределяем начинку по поверхности коржа.
  8. Выпекаем 25 – 30 минут.
  9. Перед подачей даем пирогу немного остыть.

Приятного аппетита!