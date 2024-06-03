Сочетание шпината и сыра – это идеальная гармония, которую дополняет нежное тесто. Этот пирог можно подавать как горячим, так и брать с собой на пикник.

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Рецепт пирога со шпинатом и сыром

Время: 1 час 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты: – 1 пачка бездрожжевого теста;

– 200 грамм шпината;

– 200 грамм мягкого сыра;

– 3 яйца;

– 100 миллилитров сливочного крема;

– 1 нарезанный лук;

– 2 измельченные зубчики чеснока;

– соль и перец по вкусу;

– оливковое масло для жарки.

Приготовление:

Духовку разогреваем до 180 градусов. Тесто раскатываем и кладем в подготовленную форму для пирога. Выпекаем тесто 10 – 15 минут до золотистого цвета. На сковороде обжариваем лук до мягкости, добавляем чеснок и шпинат. Готовим, пока шпинат не опустится, лишнюю жидкость из шпината сливаем. В отдельной миске взбиваем яйца. Добавляем сливочный крем, солим, перчим, добавляем сыр. Хорошо вымешиваем. Соединяем две смеси и хорошо вымешиваем. Равномерно распределяем начинку по поверхности коржа. Выпекаем 25 – 30 минут. Перед подачей даем пирогу немного остыть.

Приятного аппетита!

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