Сочетание шпината и сыра – это идеальная гармония, которую дополняет нежное тесто. Этот пирог можно подавать как горячим, так и брать с собой на пикник.
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Рецепт пирога со шпинатом и сыром
Время: 1 час 20 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Духовку разогреваем до 180 градусов.
- Тесто раскатываем и кладем в подготовленную форму для пирога.
- Выпекаем тесто 10 – 15 минут до золотистого цвета.
- На сковороде обжариваем лук до мягкости, добавляем чеснок и шпинат. Готовим, пока шпинат не опустится, лишнюю жидкость из шпината сливаем.
- В отдельной миске взбиваем яйца. Добавляем сливочный крем, солим, перчим, добавляем сыр. Хорошо вымешиваем.
- Соединяем две смеси и хорошо вымешиваем.
- Равномерно распределяем начинку по поверхности коржа.
- Выпекаем 25 – 30 минут.
- Перед подачей даем пирогу немного остыть.
Приятного аппетита!