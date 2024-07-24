Как делают все

Если вы готовите котлеты из свинины или говядины, то просто обязаны знать этот секрет. Он касается такого простого процесса, как соление. Почти все делают это "на глаз", и это надо воспринимать как ошибку, а не кулинарную традицию.

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Дело в том, что от количества соли зависит консистенция мяса. Поэтому для получения идеального результата стоит придерживаться проверенных правил.

Как солить фарш

Если вы используете мелкую соль, то помните простую формулу:

Одна ложка соли на килограмм фарша.

Этот секрет пригодится, если вы готовите блюдо из свинины, говядины или индейки.

Надо знать: как варить кукурузу, чтобы она получилась сладкой.