Султанский деликатес своими руками: удивляем родных и гостей селедкой с изюмом

На выходных часто возникает вдохновение приготовить что-то необычное, тем более что времени на это есть больше, чем обычно. Селедка с изюмом является одним из блюд, которые имеют шанс чаще появляться на столе каждой хозяйки.

Этот рецепт приготовления сельди хорошо известен польским хозяйкам. Приготовление этого блюда не требует особых навыков или затрат времени, однако не стоит заблуждаться – эту рыбу, которая в народе получила название "селедка по-султански", вам захочется пробовать снова и снова.

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Рецепт сельди с изюмом

Время: 30 минут (+несколько часов на замачивание и маринование)

Порций: 2

Особенный вкус / Фото Babcia gotuje

Ингредиенты:

400 грамм сельди;

100 грамм изюма;

250 грамм лука;

100 грамм томатной пасты;

чайная ложка меда;

соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Промываем селедку, заливаем холодной водой и отставляем на несколько часов для замачивания. Воду время от времени меняем. Нарезаем лук тонкими полукольцами. Обжариваем на разогретой сковороде несколько минут, чтобы он стал прозрачным. Добавляем в лук мед, томатную пасту изюм, солим, перчим и тщательно перемешиваем. Жарим около 3 минут и отставляем остывать. Вымоченную сельдь нарезаем кусочками по 2 сантиметра и складываем в миску. Охлажденный маринад добавляем в рыбу и хорошо перемешиваем, после чего оставляем на несколько часов в холодильнике.

Приятного аппетита!