Этот рецепт приготовления сельди хорошо известен польским хозяйкам. Приготовление этого блюда не требует особых навыков или затрат времени, однако не стоит заблуждаться – эту рыбу, которая в народе получила название "селедка по-султански", вам захочется пробовать снова и снова.

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Рецепт сельди с изюмом

Время: 30 минут (+несколько часов на замачивание и маринование)

Порций: 2

Особенный вкус / Фото Babcia gotuje

Ингредиенты:

400 грамм сельди;

100 грамм изюма;

250 грамм лука;

100 грамм томатной пасты;

чайная ложка меда;

соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Промываем селедку, заливаем холодной водой и отставляем на несколько часов для замачивания. Воду время от времени меняем. Нарезаем лук тонкими полукольцами. Обжариваем на разогретой сковороде несколько минут, чтобы он стал прозрачным. Добавляем в лук мед, томатную пасту изюм, солим, перчим и тщательно перемешиваем. Жарим около 3 минут и отставляем остывать. Вымоченную сельдь нарезаем кусочками по 2 сантиметра и складываем в миску. Охлажденный маринад добавляем в рыбу и хорошо перемешиваем, после чего оставляем на несколько часов в холодильнике.

Приятного аппетита!