Этот рецепт приготовления сельди хорошо известен польским хозяйкам. Приготовление этого блюда не требует особых навыков или затрат времени, однако не стоит заблуждаться – эту рыбу, которая в народе получила название "селедка по-султански", вам захочется пробовать снова и снова.
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Рецепт сельди с изюмом
Время: 30 минут (+несколько часов на замачивание и маринование)
Порций: 2
Особенный вкус / Фото Babcia gotuje
Ингредиенты:
- 400 грамм сельди;
- 100 грамм изюма;
- 250 грамм лука;
- 100 грамм томатной пасты;
- чайная ложка меда;
- соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
- Промываем селедку, заливаем холодной водой и отставляем на несколько часов для замачивания. Воду время от времени меняем.
- Нарезаем лук тонкими полукольцами. Обжариваем на разогретой сковороде несколько минут, чтобы он стал прозрачным.
- Добавляем в лук мед, томатную пасту изюм, солим, перчим и тщательно перемешиваем. Жарим около 3 минут и отставляем остывать.
- Вымоченную сельдь нарезаем кусочками по 2 сантиметра и складываем в миску. Охлажденный маринад добавляем в рыбу и хорошо перемешиваем, после чего оставляем на несколько часов в холодильнике.
Приятного аппетита!