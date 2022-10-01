Цей рецепт приготування оселедця добре відомий польським господиням. Приготування цієї страви не потребує особливих навичок або витрат часу, проте не варто впадати в оману – цю рибу, яка в народі отримала назву "оселедець по-султанськи", вам захочеться куштувати знову й знову.
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Рецепт оселедця з родзинками
Час: 30 хвилин (+кілька годин на замочування та маринування)
Порцій: 2
Особливий смак / Фото Babcia gotuje
Інгредієнти:
- 400 грамів оселедця;
- 100 грамів родзинок;
- 250 грамів цибулі;
- 100 грамів томатної пасти;
- чайна ложка меду;
- сіль та перець – до смаку.
Приготування:
- Промиваємо оселедець, заливаємо холодною водою та відставляємо на кілька годин для замочування. Воду час від часу змінюємо.
- Нарізаємо цибулю тонкими півкільцями. Обсмажуємо на розігрітій пательні кілька хвилин, щоб вона стала прозорою.
- Додаємо до цибулі мед, томатну пасту родзинки, солимо, перчимо та ретельно перемішуємо. Смажимо близько 3 хвилин та відставляємо вистигати.
- Вимочений оселедець нарізаємо шматочками по 2 сантиметри і складаємо у миску. Охолоджений маринад додаємо до риби та добре перемішуємо, після чого залишаємо на кілька годин у холодильнику.
Смачного!