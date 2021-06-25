Диетический суп-крем из кабачков: три домашних рецепта

25 июня 2021 , 17:35
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Легкий и питательный крем-суп из кабачков – замечательная идея в летние жаркие дни. Мы подготовили для вас простые рецепты блюда, которое вы с легкостью приготовите дома.

Кабачки – низкокалорийный овощ, поэтому считается диетическим продуктом. Его калорийность – 25 калорий. Овощ сочетается почти со всеми продуктами.

Читайте также Где пожарить шашлык в Киеве: ТОП-10 локаций для идеального пикника

Для приготовления супа используйте кабачки или цуккини. Мы подготовили для вас три рецепта супа с добавлением кабачков, томатов, сладкого перца, картофеля, чеснока и сливками.

Кабачок – овощ из семейства тыквенных, родом из Центральной Америки и Индии. Содержит витамины РР, В1, В2, С.

Нежный крем-суп понравится всем, который насыщает организм витаминами.

Суп из кабачков и томатами / Фото Unsplash

Суп-крем из кабачков, томатами и сливками

  • Время: 35 минут
  • Порции: 2 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 67 ккал
Ингредиенты:
– 600 граммов кабачков;
– 300 граммов томатов;
– 1 луковица;
– 1 сладкий перец;
– 200 миллилитров сливок 33%;
– 600 миллилитров воды;
– петрушка;
– укроп;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– черный молотый перец;
– соль.
  1. Кабачки помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
  2. Болгарский перец очистите от косточек, нарежьте кубиками.
  3. Томаты помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
  4. Лук очистите, измельчите ножом.
  5. На сковороде с маслом, обжарьте лук, добавьте томаты, сладкий перец, тушите 10 минут до готовности.
  6. Петрушку, укроп помойте, измельчите ножом.
  7. В кастрюлю с водой выложите кабачки, добавьте воду, варите пока кабачки будут мягкими, добавьте обжаренные овощи, соль, перец, петрушку, укроп, готовьте до готовности.
  8. Снимите с плиты, добавьте сливки, измельчите до состояния пюре с помощью блендера.
  9. Выложите в тарелки. По желанию задекорируйте петрушкой.

Суп из кабачков и чесноком / Фото Freepik

Суп-крем из кабачков с чесноком

  • Время: 45 минут
  • Порции: 2 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 39 ккал
Ингредиенты:
– 2 – 3 кабачка;
– 2 картофеля;
– 1 луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 литр воды;
– петрушка;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– черный молотый перец;
– соль.
  1. Картофель, кабачки помойте, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
  2. Лук, чеснок, очистите, измельчите ножом.
  3. В кастрюле с маслом, обжарьте лук с чесноком в течение 3 минут до готовности. Далее – добавьте кабачки, тушите в течение 7 минут, добавьте картофель, тушите еще 2 минуты, добавьте воду, доведите до кипения, добавьте соль, перец.
  4. Накройте крышкой, варите суп в течение 20 минут, когда овощи будут мягкие.
  5. Петрушку помойте, измельчите ножом, выложите в суп.
  6. Снимите с огня, с помощью блендера измельчите до состояния пюре.
  7. Готовый суп выложите в тарелки.

Суп из кабачков и картофелем / Фото Unsplash

Суп-крем из кабачков, с молоком и картофелем

  • Время: 35 минут
  • Порции: 2 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 57 ккал
Ингредиенты:
– 2 – 3 кабачка;
– 4 картофеля;
– 1 луковица;
– 100 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;
– 500 миллилитров воды;
– черный молотый перец;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– соль.
  1. Кабачки, картофель помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
  2. Лук очистите, измельчите ножом.
  3. В кастрюле с маслом, обжарьте лук до золотой корочки, добавьте картофель с кабачками.
  4. Далее – добавьте воду, доведите до кипения, варите в течение 25 минут, добавьте соль, перец, готовьте до готовности картофеля, кабачков.
  5. Снимите с огня, измельчите блендером до состояния пюре, влейте молоко, поставьте на огонь, доведите до кипения.
  6. Готовый суп выложите в тарелки, задекорируйте петрушкой, зеленым луком. Подавайте с гренками или сухариками. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева