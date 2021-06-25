Кабачки – низкокалорийный овощ, поэтому считается диетическим продуктом. Его калорийность – 25 калорий. Овощ сочетается почти со всеми продуктами.

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Для приготовления супа используйте кабачки или цуккини. Мы подготовили для вас три рецепта супа с добавлением кабачков, томатов, сладкого перца, картофеля, чеснока и сливками.

Нежный крем-суп понравится всем, который насыщает организм витаминами.

Суп из кабачков и томатами / Фото Unsplash

Суп-крем из кабачков, томатами и сливками

  • Время: 35 минут
  • Порции: 2 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 67 ккал
  1. Кабачки помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
  2. Болгарский перец очистите от косточек, нарежьте кубиками.
  3. Томаты помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
  4. Лук очистите, измельчите ножом.
  5. На сковороде с маслом, обжарьте лук, добавьте томаты, сладкий перец, тушите 10 минут до готовности.
  6. Петрушку, укроп помойте, измельчите ножом.
  7. В кастрюлю с водой выложите кабачки, добавьте воду, варите пока кабачки будут мягкими, добавьте обжаренные овощи, соль, перец, петрушку, укроп, готовьте до готовности.
  8. Снимите с плиты, добавьте сливки, измельчите до состояния пюре с помощью блендера.
  9. Выложите в тарелки. По желанию задекорируйте петрушкой.

Суп из кабачков и чесноком / Фото Freepik

Суп-крем из кабачков с чесноком

  • Время: 45 минут
  • Порции: 2 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 39 ккал
  1. Картофель, кабачки помойте, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
  2. Лук, чеснок, очистите, измельчите ножом.
  3. В кастрюле с маслом, обжарьте лук с чесноком в течение 3 минут до готовности. Далее – добавьте кабачки, тушите в течение 7 минут, добавьте картофель, тушите еще 2 минуты, добавьте воду, доведите до кипения, добавьте соль, перец.
  4. Накройте крышкой, варите суп в течение 20 минут, когда овощи будут мягкие.
  5. Петрушку помойте, измельчите ножом, выложите в суп.
  6. Снимите с огня, с помощью блендера измельчите до состояния пюре.
  7. Готовый суп выложите в тарелки.

Суп из кабачков и картофелем / Фото Unsplash

Суп-крем из кабачков, с молоком и картофелем

  • Время: 35 минут
  • Порции: 2 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 57 ккал
  1. Кабачки, картофель помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
  2. Лук очистите, измельчите ножом.
  3. В кастрюле с маслом, обжарьте лук до золотой корочки, добавьте картофель с кабачками.
  4. Далее – добавьте воду, доведите до кипения, варите в течение 25 минут, добавьте соль, перец, готовьте до готовности картофеля, кабачков.
  5. Снимите с огня, измельчите блендером до состояния пюре, влейте молоко, поставьте на огонь, доведите до кипения.
  6. Готовый суп выложите в тарелки, задекорируйте петрушкой, зеленым луком. Подавайте с гренками или сухариками. Приятного аппетита!