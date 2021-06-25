Кабачки – низкокалорийный овощ, поэтому считается диетическим продуктом. Его калорийность – 25 калорий. Овощ сочетается почти со всеми продуктами.
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Для приготовления супа используйте кабачки или цуккини. Мы подготовили для вас три рецепта супа с добавлением кабачков, томатов, сладкого перца, картофеля, чеснока и сливками.
Нежный крем-суп понравится всем, который насыщает организм витаминами.
Суп из кабачков и томатами / Фото Unsplash
Суп-крем из кабачков, томатами и сливками
- Время: 35 минут
- Порции: 2 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 67 ккал
- Кабачки помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
- Болгарский перец очистите от косточек, нарежьте кубиками.
- Томаты помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
- Лук очистите, измельчите ножом.
- На сковороде с маслом, обжарьте лук, добавьте томаты, сладкий перец, тушите 10 минут до готовности.
- Петрушку, укроп помойте, измельчите ножом.
- В кастрюлю с водой выложите кабачки, добавьте воду, варите пока кабачки будут мягкими, добавьте обжаренные овощи, соль, перец, петрушку, укроп, готовьте до готовности.
- Снимите с плиты, добавьте сливки, измельчите до состояния пюре с помощью блендера.
- Выложите в тарелки. По желанию задекорируйте петрушкой.
Суп из кабачков и чесноком / Фото Freepik
Суп-крем из кабачков с чесноком
- Время: 45 минут
- Порции: 2 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 39 ккал
- Картофель, кабачки помойте, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- Лук, чеснок, очистите, измельчите ножом.
- В кастрюле с маслом, обжарьте лук с чесноком в течение 3 минут до готовности. Далее – добавьте кабачки, тушите в течение 7 минут, добавьте картофель, тушите еще 2 минуты, добавьте воду, доведите до кипения, добавьте соль, перец.
- Накройте крышкой, варите суп в течение 20 минут, когда овощи будут мягкие.
- Петрушку помойте, измельчите ножом, выложите в суп.
- Снимите с огня, с помощью блендера измельчите до состояния пюре.
- Готовый суп выложите в тарелки.
Суп из кабачков и картофелем / Фото Unsplash
Суп-крем из кабачков, с молоком и картофелем
- Время: 35 минут
- Порции: 2 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 57 ккал
- Кабачки, картофель помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
- Лук очистите, измельчите ножом.
- В кастрюле с маслом, обжарьте лук до золотой корочки, добавьте картофель с кабачками.
- Далее – добавьте воду, доведите до кипения, варите в течение 25 минут, добавьте соль, перец, готовьте до готовности картофеля, кабачков.
- Снимите с огня, измельчите блендером до состояния пюре, влейте молоко, поставьте на огонь, доведите до кипения.
- Готовый суп выложите в тарелки, задекорируйте петрушкой, зеленым луком. Подавайте с гренками или сухариками. Приятного аппетита!