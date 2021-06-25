Кабачки – низкокалорийный овощ, поэтому считается диетическим продуктом. Его калорийность – 25 калорий. Овощ сочетается почти со всеми продуктами.

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Для приготовления супа используйте кабачки или цуккини. Мы подготовили для вас три рецепта супа с добавлением кабачков, томатов, сладкого перца, картофеля, чеснока и сливками.

Кабачок – овощ из семейства тыквенных, родом из Центральной Америки и Индии. Содержит витамины РР, В1, В2, С.

Нежный крем-суп понравится всем, который насыщает организм витаминами.

Суп из кабачков и томатами / Фото Unsplash

Суп-крем из кабачков, томатами и сливками

Время: 35 минут

35 минут Порции: 2 – 4

2 – 4 Калорийность на 100 граммов: 67 ккал

Ингредиенты:

– 600 граммов кабачков;

– 300 граммов томатов;

– 1 луковица;

– 1 сладкий перец;

– 200 миллилитров сливок 33%;

– 600 миллилитров воды;

– петрушка;

– укроп;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– черный молотый перец;

– соль.

Кабачки помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками. Болгарский перец очистите от косточек, нарежьте кубиками. Томаты помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками. Лук очистите, измельчите ножом. На сковороде с маслом, обжарьте лук, добавьте томаты, сладкий перец, тушите 10 минут до готовности. Петрушку, укроп помойте, измельчите ножом. В кастрюлю с водой выложите кабачки, добавьте воду, варите пока кабачки будут мягкими, добавьте обжаренные овощи, соль, перец, петрушку, укроп, готовьте до готовности. Снимите с плиты, добавьте сливки, измельчите до состояния пюре с помощью блендера. Выложите в тарелки. По желанию задекорируйте петрушкой.

Суп из кабачков и чесноком / Фото Freepik

Суп-крем из кабачков с чесноком

Время: 45 минут

45 минут Порции: 2 – 4

2 – 4 Калорийность на 100 граммов: 39 ккал

Ингредиенты:

– 2 – 3 кабачка;

– 2 картофеля;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 литр воды;

– петрушка;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– черный молотый перец;

– соль.

Картофель, кабачки помойте, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками. Лук, чеснок, очистите, измельчите ножом. В кастрюле с маслом, обжарьте лук с чесноком в течение 3 минут до готовности. Далее – добавьте кабачки, тушите в течение 7 минут, добавьте картофель, тушите еще 2 минуты, добавьте воду, доведите до кипения, добавьте соль, перец. Накройте крышкой, варите суп в течение 20 минут, когда овощи будут мягкие. Петрушку помойте, измельчите ножом, выложите в суп. Снимите с огня, с помощью блендера измельчите до состояния пюре. Готовый суп выложите в тарелки.

Суп из кабачков и картофелем / Фото Unsplash

Суп-крем из кабачков, с молоком и картофелем

Время: 35 минут

35 минут Порции: 2 – 4

2 – 4 Калорийность на 100 граммов: 57 ккал

Ингредиенты:

– 2 – 3 кабачка;

– 4 картофеля;

– 1 луковица;

– 100 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;

– 500 миллилитров воды;

– черный молотый перец;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– соль.