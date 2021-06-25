Кабачки – низькокалорійний овоч, тому вважається дієтичним продуктом. Його калорійність – 25 калорій. Овоч поєднується майже з усіма продуктами.  

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Для приготування супу використовуйте кабачки або цукіні. Ми підготували для вас три рецепти супу з додаванням кабачків, томатів, солодкого перцю, картоплі, часнику та вершками.

Ніжний крем-суп сподобається усім, який насичує організм вітамінами. 

Суп з кабачків та томатами/ Фото Unsplash

Суп-крем з кабачків, томатами та вершками

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 2 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 67 ккал
  1. Кабачки помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
  2. Болгарський перець почистіть від кісточок, наріжте кубиками.
  3. Томати помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
  4. Цибулю почистіть, подрібніть ножем.
  5. На пательні з олією, обсмажте цибулю, додайте томати, солодкий перець, тушкуйте 10 хвилин до готовності.
  6. Петрушку, кріп помийте, подрібніть ножем.
  7. У каструлю з водою викладіть кабачки, додайте воду, варіть до м'якості кабачків, додайте обсмажені овочі, сіль, перець, петрушку, кріп, готуйте до готовності.
  8. Зніміть з плити, додайте вершки, подрібніть до стану пюре за допомогою блендера.
  9. Викладіть у тарілки. За бажанням задекоруйте петрушкою.

Суп з кабачків і часником / Фото Freepik

Суп-крем з кабачків з часником

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 2 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 39 ккал
  1. Картоплю, кабачки помийте, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
  2. Цибулю, часник, почистіть, подрібніть ножем.
  3. У каструлі з олією, обсмажте цибулю з часником протягом 3 хвилин до готовності. Далі – додайте кабачки, тушкуйте протягом 7 хвилин, додайте картоплю, тушкуйте ще 2 хвилини, додайте воду, доведіть до кипіння, додайте сіль, перець.
  4. Накрийте кришкою, варіть суп протягом 20 хвилин. до м'якості овочів.
  5. Петрушку помийте, подрібніть ножем, викладіть у суп.
  6. Зніміть з вогню, за допомогою блендера подрібніть до стану пюре.
  7. Готовий суп викладіть у тарілки.

Суп з кабачків і картоплею / Фото Unsplash

Суп-крем з кабачків, молоком та картоплею

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 2 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 57 ккал
  1. Кабачки, картоплю помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
  2. Цибулю почистіть, подрібніть ножем.
  3. У каструлі з олією, обсмажте цибулю до золотої скоринки, додайте картоплю з кабачками.
  4. Далі – додайте воду, доведіть до кипіння, варіть протягом 25 хвилин, додайте сіль, перець, готуйте до готовності картоплі, кабачків.
  5. Зніміть з вогню, подрібніть блендером до стану пюре, влийте молоко, поставте на вогонь, доведіть до кипіння.
  6. Готовий суп викладіть у тарілки, задекоруйте петрушкою або зеленою цибулею. Подавайте з грінками або сухариками. Смачного!