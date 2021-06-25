Кабачки – низькокалорійний овоч, тому вважається дієтичним продуктом. Його калорійність – 25 калорій. Овоч поєднується майже з усіма продуктами.

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Для приготування супу використовуйте кабачки або цукіні. Ми підготували для вас три рецепти супу з додаванням кабачків, томатів, солодкого перцю, картоплі, часнику та вершками.

Кабачок – овоч з родини гарбузових, походить з Центральної Америки та Індії. Містить вітаміни РР, В1, В2, С.

Ніжний крем-суп сподобається усім, який насичує організм вітамінами.

Суп з кабачків та томатами/ Фото Unsplash

Суп-крем з кабачків, томатами та вершками

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2 – 4

2 – 4 Калорійність на 100 грамів: 67 ккал

Інгредієнти:

– 600 грамів кабачків;

– 300 грамів томатів;

– 1 цибуля;

– 1 солодкий перець;

– 200 мілілітрів вершків 33%;

– 600 мілілітрів води;

– петрушка;

– кріп;

– 1 столова ложка рослинної олії;

– чорний мелений перець;

– сіль.

Кабачки помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Болгарський перець почистіть від кісточок, наріжте кубиками. Томати помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Цибулю почистіть, подрібніть ножем. На пательні з олією, обсмажте цибулю, додайте томати, солодкий перець, тушкуйте 10 хвилин до готовності. Петрушку, кріп помийте, подрібніть ножем. У каструлю з водою викладіть кабачки, додайте воду, варіть до м'якості кабачків, додайте обсмажені овочі, сіль, перець, петрушку, кріп, готуйте до готовності. Зніміть з плити, додайте вершки, подрібніть до стану пюре за допомогою блендера. Викладіть у тарілки. За бажанням задекоруйте петрушкою.

Суп з кабачків і часником / Фото Freepik

Суп-крем з кабачків з часником

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 2 – 4

2 – 4 Калорійність на 100 грамів: 39 ккал

Інгредієнти:

– 2 – 3 кабачки;

– 2 картоплі;

– 1 цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– 1 літр води;

– петрушка;

– 1 столова ложка рослинної олії;

– чорний мелений перець;

– сіль.

Картоплю, кабачки помийте, почистіть від шкірки, наріжте скибочками. Цибулю, часник, почистіть, подрібніть ножем. У каструлі з олією, обсмажте цибулю з часником протягом 3 хвилин до готовності. Далі – додайте кабачки, тушкуйте протягом 7 хвилин, додайте картоплю, тушкуйте ще 2 хвилини, додайте воду, доведіть до кипіння, додайте сіль, перець. Накрийте кришкою, варіть суп протягом 20 хвилин. до м'якості овочів. Петрушку помийте, подрібніть ножем, викладіть у суп. Зніміть з вогню, за допомогою блендера подрібніть до стану пюре. Готовий суп викладіть у тарілки.

Суп з кабачків і картоплею / Фото Unsplash

Суп-крем з кабачків, молоком та картоплею

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2 – 4

2 – 4 Калорійність на 100 грамів: 57 ккал

Інгредієнти:

– 2 – 3 кабачки;

– 4 картоплі;

– 1 цибуля;

– 100 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;

– 500 мілілітрів води;

– чорний мелений перець;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– сіль.