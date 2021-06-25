Кабачки – низькокалорійний овоч, тому вважається дієтичним продуктом. Його калорійність – 25 калорій. Овоч поєднується майже з усіма продуктами.
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Для приготування супу використовуйте кабачки або цукіні. Ми підготували для вас три рецепти супу з додаванням кабачків, томатів, солодкого перцю, картоплі, часнику та вершками.
Ніжний крем-суп сподобається усім, який насичує організм вітамінами.
Суп з кабачків та томатами/ Фото Unsplash
Суп-крем з кабачків, томатами та вершками
- Час: 35 хвилин
- Порції: 2 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 67 ккал
- Кабачки помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- Болгарський перець почистіть від кісточок, наріжте кубиками.
- Томати помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- Цибулю почистіть, подрібніть ножем.
- На пательні з олією, обсмажте цибулю, додайте томати, солодкий перець, тушкуйте 10 хвилин до готовності.
- Петрушку, кріп помийте, подрібніть ножем.
- У каструлю з водою викладіть кабачки, додайте воду, варіть до м'якості кабачків, додайте обсмажені овочі, сіль, перець, петрушку, кріп, готуйте до готовності.
- Зніміть з плити, додайте вершки, подрібніть до стану пюре за допомогою блендера.
- Викладіть у тарілки. За бажанням задекоруйте петрушкою.
Суп з кабачків і часником / Фото Freepik
Суп-крем з кабачків з часником
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 39 ккал
- Картоплю, кабачки помийте, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- Цибулю, часник, почистіть, подрібніть ножем.
- У каструлі з олією, обсмажте цибулю з часником протягом 3 хвилин до готовності. Далі – додайте кабачки, тушкуйте протягом 7 хвилин, додайте картоплю, тушкуйте ще 2 хвилини, додайте воду, доведіть до кипіння, додайте сіль, перець.
- Накрийте кришкою, варіть суп протягом 20 хвилин. до м'якості овочів.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем, викладіть у суп.
- Зніміть з вогню, за допомогою блендера подрібніть до стану пюре.
- Готовий суп викладіть у тарілки.
Суп з кабачків і картоплею / Фото Unsplash
Суп-крем з кабачків, молоком та картоплею
- Час: 35 хвилин
- Порції: 2 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 57 ккал
- Кабачки, картоплю помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- Цибулю почистіть, подрібніть ножем.
- У каструлі з олією, обсмажте цибулю до золотої скоринки, додайте картоплю з кабачками.
- Далі – додайте воду, доведіть до кипіння, варіть протягом 25 хвилин, додайте сіль, перець, готуйте до готовності картоплі, кабачків.
- Зніміть з вогню, подрібніть блендером до стану пюре, влийте молоко, поставте на вогонь, доведіть до кипіння.
- Готовий суп викладіть у тарілки, задекоруйте петрушкою або зеленою цибулею. Подавайте з грінками або сухариками. Смачного!