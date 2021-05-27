11 идей для свадебных тортов 2021: цветочные декоры, чаши с изомальта и шоколадные мазки

Свадебный сезон в разгаре, молодожены готовятся к прекрасному празднику и встречаются со многими испытаниями. Одним из них является непростой выбор свадебного торта. Мы подготовили для вас трендовую подборку свадебных тортов 2021 года.
Свадебный торт – один из главных атрибутов празднования, а для молодоженов их первый совместный торт. Чтобы не прогадать с выбором, обращайте внимание на стилистику праздника, собственные предпочтения, финансовые возможности и, конечно, тренды кондитерки.
Читайте также Аппетитные куриные ножки и бедра: рецепты с рисом, в тортильях, с баклажанами и в фольге
Мы подготовили для вас одиннадцать невероятно красивых и современных идей для свадебных тортов. Вам остается только выбрать и заказать у кондитера.
11 идей для трендовых свадебных тортов 2021 года
-
Торты из изомальтом
Свадебные торты с изомальтом / Фото Пинтерест
-
Съедобные прессованные цветы
Съедобные цветы стали главной тенденцией свадебных тортов в 2020 – 2021 годах. Шоколадные цветы, помадки, сахарные фигурки – прошлый век! Закажите нежный торт со съедобными цветами и удивите всех отменным вкусом и изысканным тортом. Если вы устраиваете свадьбу в саду – это идеальный вариант дополнить концепцию праздника.
Свадебные торты со съедобными цветами и фруктами / Фото Пинтерест
-
3D цветы с пищевым золотом
Современные свадебные торты / Фото Пинтерест
-
Мазки
Свадебные торты с шоколадными мазками / Фото Пинтерест
Изысканные и текстурные мазки превратят ваш свадебный торт в настоящее произведение искусства!
-
Жемчужины
Торты с жемчужинами / Фото Пинтерест
Этот вариант для настоящих принцесс, свадьба которых будет напоминать настоящую сказку! Белые или перламутровые сахарные жемчужины не только станут отличным декором, но и подчеркнут ваш изысканный стиль и вкус. Если вы хотите, чтобы торт выглядел гламурно, выберите металлический оттенок: выжженное золото или розовое золото.
-
Геодезический свадебный декор
Свадебный торт / Фото Пинтерест
-
Торты из макарон и цветов
Торт с французским печеньем макарон / Фото Пинтерест
-
Анималистические и необычные торты
Свадебный торт Жираф / Фото Пинтерест
-
Квадратный торт
Изумрудный свадебный торт / Фото Пинтерест
Одноярусные торты приобрели большую популярность за последние несколько лет. Лучше всего такие торты подходят для небольших свадеб в минималистическом стиле.
-
Мини торт
Персональные свадебные торты / Фото Пинтерест
Отличный вариант, если вы хотите, чтобы ваша свадьба запомнилась каждому из гостей. Ведь порционный мини торт – это настоящий тренд года.
-
Альтернатива традиционному свадебному торту
Неординарные свадебные торты / Фото Пинтерест
Свадебный торт – это не ваша история? Не проблема! Возможно вам подойдет необычный сырный торт, а может пончиковая башня? Здесь все зависит от ваших предпочтений и креативности.