11 идей для свадебных тортов 2021: цветочные декоры, чаши с изомальта и шоколадные мазки

Свадебный сезон в разгаре, молодожены готовятся к прекрасному празднику и встречаются со многими испытаниями. Одним из них является непростой выбор свадебного торта. Мы подготовили для вас трендовую подборку свадебных тортов 2021 года.

Свадебный торт – один из главных атрибутов празднования, а для молодоженов их первый совместный торт. Чтобы не прогадать с выбором, обращайте внимание на стилистику праздника, собственные предпочтения, финансовые возможности и, конечно, тренды кондитерки.

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Мы подготовили для вас одиннадцать невероятно красивых и современных идей для свадебных тортов. Вам остается только выбрать и заказать у кондитера.

11 идей для трендовых свадебных тортов 2021 года

Торты из изомальтом





Свадебные торты с изомальтом / Фото Пинтерест

Съедобные прессованные цветы

Съедобные цветы стали главной тенденцией свадебных тортов в 2020 – 2021 годах. Шоколадные цветы, помадки, сахарные фигурки – прошлый век! Закажите нежный торт со съедобными цветами и удивите всех отменным вкусом и изысканным тортом. Если вы устраиваете свадьбу в саду – это идеальный вариант дополнить концепцию праздника.







Свадебные торты со съедобными цветами и фруктами / Фото Пинтерест

3D цветы с пищевым золотом







Современные свадебные торты / Фото Пинтерест

Мазки







Свадебные торты с шоколадными мазками / Фото Пинтерест

Изысканные и текстурные мазки превратят ваш свадебный торт в настоящее произведение искусства!

Жемчужины





Торты с жемчужинами / Фото Пинтерест

Этот вариант для настоящих принцесс, свадьба которых будет напоминать настоящую сказку! Белые или перламутровые сахарные жемчужины не только станут отличным декором, но и подчеркнут ваш изысканный стиль и вкус. Если вы хотите, чтобы торт выглядел гламурно, выберите металлический оттенок: выжженное золото или розовое золото.

Геодезический свадебный декор



Свадебный торт / Фото Пинтерест

Торты из макарон и цветов



Торт с французским печеньем макарон / Фото Пинтерест

Анималистические и необычные торты



Свадебный торт Жираф / Фото Пинтерест

Квадратный торт



Изумрудный свадебный торт / Фото Пинтерест

Одноярусные торты приобрели большую популярность за последние несколько лет. Лучше всего такие торты подходят для небольших свадеб в минималистическом стиле.

Мини торт



Персональные свадебные торты / Фото Пинтерест

Отличный вариант, если вы хотите, чтобы ваша свадьба запомнилась каждому из гостей. Ведь порционный мини торт – это настоящий тренд года.

Альтернатива традиционному свадебному торту





Неординарные свадебные торты / Фото Пинтерест

Свадебный торт – это не ваша история? Не проблема! Возможно вам подойдет необычный сырный торт, а может пончиковая башня? Здесь все зависит от ваших предпочтений и креативности.