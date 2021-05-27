Весільний торт – один із головних атрибутів святкування, а для молодят їхній перший спільний торт. Щоб не прогадати з вибором звертайте увагу на стилістику свята, власні вподобання, фінансові можливості й звичайно тренди кондитерки.
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Ми підготували для вас одинадцять неймовірно красивих та сучасних ідей для весільних тортів. Вам залишається тільки обрати й замовити у кондитера.
11 ідей для трендових весільних тортів 2021 року
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Торти з ізомальтом
Весільні торти з ізомальтом / Фото Пінтерест
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Їстівні пресовані квіти
Їстівні квіти стали головною тенденцією весільних тортів у 2020 – 2021 роках. Шоколадні квіти, помадки, цукрові фігурки – минуле століття!Замовте ніжний торт з їстівними квітами та здивуйте всіх відмінним смаком та вишуканим тортом. Якщо ви влаштовуєте весілля в саду – це ідеальний варіант доповнити концепцію свята.
Весільні торти з їстівними квітами та фруктами / Фото Пінтерест
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3D квіти з харчовим золотом
Сучасні весільні торти / Фото Пінтерест
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Мазки
Весільні торти з шоколадними мазками / Фото Пінтерест
Вишукані та текстурні мазки перетворять ваш весільний торт на справжній витвір мистецтва!
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Перлини
Торти з перлинами / Фото Пінтерест
Цей варіант для справжніх принцес, весілля яких нагадуватиме справжню казку! Білі або перламутрові цукрові перлини не тільки стануть чудовим декором, а й підкреслять ваш вишуканий стиль та смак. Якщо ви хочете, щоб торт виглядав гламурно, оберіть металевий відтінок: випалене золото або рожеве золото.
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Геодезичний весільний декор
Весільний торт / Фото Пінтерест
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Торти з макарон та квітами
Торт з французьким печивом макарон / Фото Пінтерест
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Анімалістичні та незвичні торти
Весільний торт Жирафа / Фото Пінтерест
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Квадратний торт
Смарагдовий весільний торт / Фото Пінтерест
Одноярусні торти набули неабиякої популярності за останні кілька років. Найкраще такі торти підходять для невеликих весіль в мінімалістичному стилі.
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Міні торт
Персональні весільні торти / Фото Пінтерест
Чудовий варіант, якщо ви хочете, щоб ваше весілля запам'яталося кожному з гостей. Адже порційний міні торт – це справжній тренд року.
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Альтернатива традиційному весільному торту
Неординарні весільні торти / Фото Пінтерест
Весільний торт – це не ваша історія? Не проблема! Можливо вам підійде незвичайний сирний торт, а може пончикова вежа? Тут все залежить від ваших вподобань та креативності.