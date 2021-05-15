Просто выберите какой-то из наших рецептов, выложите на противень или в сковороду куриные бедра или голени, очищенные от кожицы и костей (ТМ "Наша Ряба" уже об этом позаботилась!), добавьте немного овощей и специй, а остальное сделает техника. Удобно, диетично, вкусно!


Продукция ТМ "Наша Ряба" / Инфографика 24 канала

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Ароматная паэлья с курицей

  • Время: 50 минут
  • Порции: 4


Как приготовить паэлью / Фото ТМ "Наша Ряба"

 

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду с оливковым маслом.
  2. Тщательно очистите лук от шелухи, а сладкий перец от семян.
  3. Лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета.
  4. Добавьте к луку нарезанный кубиком перец, измельченный чеснок, специи по своему вкусу и пожарьте все еще 5 минут.
  5. Нарежьте мясо куриного бедра, добавьте к овощам и жарьте в течение 5 минут.
  6. Нарежьте кубиками помидор и добавьте к остальным ингредиентам в сковороде.
  7. Замочите шафран в теплой воде, оставьте на 2-3 минуты настояться. Вылейте шафрановую воду вместе с тычинками в блюдо и перемешайте.
  8. Высыпьте в сковороду промытый рис – воду следует доливать только тогда, когда рис впитает весь сок из овощей.
  9. После того как рис впитал всю воду из первого стакана, влейте в сковороду второй.
  10. В конце приготовления добавьте горошек и тушите паэлью еще 5 минут.
  11. Готовое блюдо подавайте с лимоном. Приятного аппетита!

Кесадилья с курицей и кинзой

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4


Как приготовить кесадилью / Фото ТМ "Наша Ряба"

Приготовление:

  1. Филе куриного бедра нарежьте маленькими кусочками. Помидоры, лук, сладкий перец и чеснок – мелкими кубиками.
  2. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте на ней овощи и курятину.
  3. Заправьте зажарку специями и добавьте к ней кукурузу, мелко нарезанный перец чили на свой вкус и все тщательно перемешайте.
  4. На круглый лаваш или тортилью натрите сыр. На одну половинку лаваша или тортильи положите начинку и сложите кесадилью пополам.
  5. Обжарьте кесадилью на сильном огне, предварительно смазав сковороду маслом.
  6. Подавайте блюдо с мелко нарезанной кинзой. Приятного аппетита!

Куриные голени, запеченные с баклажанами и моцареллой

  • Время: 50 минут
  • Порции: 4


Как приготовить куриные голени / Фото ТМ "Наша Ряба"

Приготовление:

  1. Нарежьте баклажаны длинными ломтиками, посолите их и поперчите. Оставьте мариноваться на 10 минут. Протрите ломтики баклажанов от лишней соли и обжарьте на разогретой сковороде в растительном масле.
  2. Куриные голени натрите специями и обжарьте на отдельной сковороде с небольшим количеством масла до золотистого цвета.
  3. Для соуса мелко нарежьте лук и отправьте на сковородку. Чтобы вкус зажарки вышел яркий, можно обжаривать лук на той же сковороде, что и голени.
  4. Добавьте к луку выжатый чеснок и томаты в собственном соку. Разомните вилкой томаты и тушите под крышкой 5-10 минут. Добавьте специи, нарезанную зелень базилика. Готовый соус измельчите блендером в однородную массу.
  5. В смазанную маслом форму для запекания выложите ломтики баклажана, половину томатного соуса, затем куриные голени, полейте все остатком соуса.
  6. Сверху выложите нарезанную кружочками моцареллу.
  7. Запекайте блюдо в духовке при 160 градусах 20 минут до деликатной золотистой корочки. Приятного аппетита!

Аппетитные куриные ножки, запеченные в фольге

  • Время: 50 минут
  • Порции: 4


Как приготовить куриные ножки в фольге / Фото ТМ "Наша Ряба"

Приготовление:

  1. Помойте и просушите на бумажном полотенце мясо куриной ножки.
  2. Овощи помойте. Помидоры, цуккини, баклажан, красный лук нарежьте полукругом.
  3. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте соломкой.
  4. В большой миске смешайте нарезанные овощи и заправьте их специями по вкусу.
  5. Под кожу каждой ножки положите лавровый листик, натрите мясо маслом со специями.
  6. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  7. Выложите на противень фольгу, далее – курятину и овощи. Плотно заверните фольгу так, чтобы овощи были снизу и сверху.
  8. Запекайте блюдо 30-40 минут. Приятного аппетита!