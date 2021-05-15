Просто выберите какой-то из наших рецептов, выложите на противень или в сковороду куриные бедра или голени, очищенные от кожицы и костей (ТМ "Наша Ряба" уже об этом позаботилась!), добавьте немного овощей и специй, а остальное сделает техника. Удобно, диетично, вкусно!
Продукция ТМ "Наша Ряба" / Инфографика 24 канала
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Ароматная паэлья с курицей
- Время: 50 минут
- Порции: 4
Как приготовить паэлью / Фото ТМ "Наша Ряба"
Приготовление:
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом.
- Тщательно очистите лук от шелухи, а сладкий перец от семян.
- Лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета.
- Добавьте к луку нарезанный кубиком перец, измельченный чеснок, специи по своему вкусу и пожарьте все еще 5 минут.
- Нарежьте мясо куриного бедра, добавьте к овощам и жарьте в течение 5 минут.
- Нарежьте кубиками помидор и добавьте к остальным ингредиентам в сковороде.
- Замочите шафран в теплой воде, оставьте на 2-3 минуты настояться. Вылейте шафрановую воду вместе с тычинками в блюдо и перемешайте.
- Высыпьте в сковороду промытый рис – воду следует доливать только тогда, когда рис впитает весь сок из овощей.
- После того как рис впитал всю воду из первого стакана, влейте в сковороду второй.
- В конце приготовления добавьте горошек и тушите паэлью еще 5 минут.
- Готовое блюдо подавайте с лимоном. Приятного аппетита!
Кесадилья с курицей и кинзой
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Как приготовить кесадилью / Фото ТМ "Наша Ряба"
Приготовление:
- Филе куриного бедра нарежьте маленькими кусочками. Помидоры, лук, сладкий перец и чеснок – мелкими кубиками.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте на ней овощи и курятину.
- Заправьте зажарку специями и добавьте к ней кукурузу, мелко нарезанный перец чили на свой вкус и все тщательно перемешайте.
- На круглый лаваш или тортилью натрите сыр. На одну половинку лаваша или тортильи положите начинку и сложите кесадилью пополам.
- Обжарьте кесадилью на сильном огне, предварительно смазав сковороду маслом.
- Подавайте блюдо с мелко нарезанной кинзой. Приятного аппетита!
Куриные голени, запеченные с баклажанами и моцареллой
- Время: 50 минут
- Порции: 4
Как приготовить куриные голени / Фото ТМ "Наша Ряба"
Приготовление:
- Нарежьте баклажаны длинными ломтиками, посолите их и поперчите. Оставьте мариноваться на 10 минут. Протрите ломтики баклажанов от лишней соли и обжарьте на разогретой сковороде в растительном масле.
- Куриные голени натрите специями и обжарьте на отдельной сковороде с небольшим количеством масла до золотистого цвета.
- Для соуса мелко нарежьте лук и отправьте на сковородку. Чтобы вкус зажарки вышел яркий, можно обжаривать лук на той же сковороде, что и голени.
- Добавьте к луку выжатый чеснок и томаты в собственном соку. Разомните вилкой томаты и тушите под крышкой 5-10 минут. Добавьте специи, нарезанную зелень базилика. Готовый соус измельчите блендером в однородную массу.
- В смазанную маслом форму для запекания выложите ломтики баклажана, половину томатного соуса, затем куриные голени, полейте все остатком соуса.
- Сверху выложите нарезанную кружочками моцареллу.
- Запекайте блюдо в духовке при 160 градусах 20 минут до деликатной золотистой корочки. Приятного аппетита!
Аппетитные куриные ножки, запеченные в фольге
- Время: 50 минут
- Порции: 4
Как приготовить куриные ножки в фольге / Фото ТМ "Наша Ряба"
Приготовление:
- Помойте и просушите на бумажном полотенце мясо куриной ножки.
- Овощи помойте. Помидоры, цуккини, баклажан, красный лук нарежьте полукругом.
- Сладкий перец очистите от семян и нарежьте соломкой.
- В большой миске смешайте нарезанные овощи и заправьте их специями по вкусу.
- Под кожу каждой ножки положите лавровый листик, натрите мясо маслом со специями.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Выложите на противень фольгу, далее – курятину и овощи. Плотно заверните фольгу так, чтобы овощи были снизу и сверху.
- Запекайте блюдо 30-40 минут. Приятного аппетита!