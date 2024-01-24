Картофель можно приготовить разными способами. Как варить картофель, чтобы получить от него максимум вкуса? Вот несколько советов!

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Как варить картошку

Первый шаг к приготовлению идеального картофеля – правильно почистить его. Если мы хотим получить максимум вкуса, следует потратить немного больше времени на это занятие.

Прежде всего, картофель нужно почистить как можно тоньше. Если у вас нет опыта, можно пользоваться специальной овощечисткой. Другой способ – варить картофель в кожуре. Картофель в мундире имеет несколько иной вкус, чем традиционно очищенные овощи.

Сколько варить картофель

Может возникнуть вопрос, в какой воде лучше варить картофель в холодной или горячей? Оказывается, подходят оба способа.

Что касается времени, то оно зависит от планируемой формы подачи, а также от возраста и размера овощей. Если мы хотим подать их целиком, будет достаточно примерно 20 минут, но если она предназначена для пюре, потребуется немного больше времени. Молодой и мелкий картофель будет готов через 10 – 15 минут.

Когда нужно солить картофель

Правило простое: всегда солите воду перед добавлением картофеля. Сначала наливаем в кастрюлю воду, затем добавляем соль, а картофель только после того, как вода закипит.

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