Заготовка свеклы не зиму – не очень популярный процесс у украинских хозяек. А зря – сладковатый привкус свеклы в медовом рассоле будет фантастически подходить к салатам, гарнирам и бутербродам.

Будет интересно Гастровыходные дома: готовим быстрые блюда из курятины

Главный совет для этого рецепта: выбрать мелкую свеклу, которую можно будет класть в банки целой.

Рецепт свеклы в медовом рассоле

Время: 1 час

Порций: 8

Неожиданная закрутка / Фото Pixabay

Ингредиенты:

3 килограмма свеклы;

литр воды;

150 миллилитров меда;

250 миллилитров уксуса;

5 лавровых листьев;

10 зерен душистого перца;

столовая ложка соли;

5 зубчиков чеснока.

Приготовление: