Заготовка свеклы не зиму – не очень популярный процесс у украинских хозяек. А зря – сладковатый привкус свеклы в медовом рассоле будет фантастически подходить к салатам, гарнирам и бутербродам.
Будет интересно Гастровыходные дома: готовим быстрые блюда из курятины
Главный совет для этого рецепта: выбрать мелкую свеклу, которую можно будет класть в банки целой.
Рецепт свеклы в медовом рассоле
Время: 1 час
Порций: 8
Неожиданная закрутка / Фото Pixabay
Ингредиенты:
- 3 килограмма свеклы;
- литр воды;
- 150 миллилитров меда;
- 250 миллилитров уксуса;
- 5 лавровых листьев;
- 10 зерен душистого перца;
- столовая ложка соли;
- 5 зубчиков чеснока.
Приготовление:
- Свеклу отвариваем в подсоленной воде, а затем даем остыть. После этого очищаем овощ от кожуры и кладем в банки. Если выбрали большие плоды – нарезаем их на кусочки поменьше.
- Добавляем в воду остальные ингредиенты и даем рассол закипеть. Тщательно перемешиваем, чтобы мед растворился.
- Заливаем свеклу горячим рассолом. Плотно закрываем банки и пастеризуем до 20 минут.
- Выкладываем банки и переворачиваем вверх дном до полного остывания. После этого храним закрутку в прохладном месте.