Заготівля буряків не зиму – не надто популярний процес в українських господинь. А дарма – солодкуватий присмак буряка у медовому розсолі фантастично пасуватиме до салатів, гарнірів та бутербродів.

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Головна порада для цього рецепту: обрати дрібні бурячки, які можна буде класти у банки цілими.

Рецепт буряків у медовому розсолі

Час: 1 година

Порцій: 8

Неочікувана закрутка / Фото Pixabay

Інгредієнти:

  • 3 кілограми буряка;
  • літр води;
  • 150 мілілітрів меду;
  • 250 мілілітрів оцту;
  • 5 лаврових листків;
  • 10 зерен духмяного перцю;
  • столова ложка солі;
  • 5 зубчиків часнику.

Приготування:

  1. Буряки відварюємо у підсоленій воді, а потім даємо вистигнути. Після цього очищаємо овоч від шкірки та кладемо у банки. Якщо обрали більші плоди – нарізаємо їх меншими шматками.
  2. Додаємо до води решту інгредієнтів та даємо розсолу закипіти. Ретельно перемішуємо, щоб мед розчинився.
  3. Заливаємо буряк гарячим розсолом. Щільно закриваємо банки та пастеризуємо до 20 хвилин.
  4. Викладаємо банки та перевертаємо догори дном до повного вистигання. Після цього зберігаємо закрутку у прохолодному місці.