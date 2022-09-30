Таким деликатесом вы удивите любого: как заготовить на зиму свеклу в меде

30 сентября 2022 , 08:18
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Przyslij Przepis

Подготовка к зиме – крайне важный процесс, ведь так приятно посмаковать плодами своего труда, когда за окном вьюга. Особенно это касается закруток, которые нельзя назвать банальными.

Заготовка свеклы не зиму – не очень популярный процесс у украинских хозяек. А зря – сладковатый привкус свеклы в медовом рассоле будет фантастически подходить к салатам, гарнирам и бутербродам.

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Главный совет для этого рецепта: выбрать мелкую свеклу, которую можно будет класть в банки целой.

Рецепт свеклы в медовом рассоле

Время: 1 час

Порций: 8

Неожиданная закрутка / Фото Pixabay

Ингредиенты:

  • 3 килограмма свеклы;
  • литр воды;
  • 150 миллилитров меда;
  • 250 миллилитров уксуса;
  • 5 лавровых листьев;
  • 10 зерен душистого перца;
  • столовая ложка соли;
  • 5 зубчиков чеснока.

Приготовление:

  1. Свеклу отвариваем в подсоленной воде, а затем даем остыть. После этого очищаем овощ от кожуры и кладем в банки. Если выбрали большие плоды – нарезаем их на кусочки поменьше.
  2. Добавляем в воду остальные ингредиенты и даем рассол закипеть. Тщательно перемешиваем, чтобы мед растворился.
  3. Заливаем свеклу горячим рассолом. Плотно закрываем банки и пастеризуем до 20 минут.
  4. Выкладываем банки и переворачиваем вверх дном до полного остывания. После этого храним закрутку в прохладном месте.

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська