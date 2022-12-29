Светлый шоколад выглядит совершенно новым видом этого лакомства. Это карамелизированный белый шоколад, который можно использовать для любых рецептов.
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Все, что вам нужно для его приготовления, это ребристый противень, лопатка, белый шоколад и терпение для помешивания шоколада каждые 10 минут в течение нескольких часов (процесс карамелизации зависит от сорта шоколада и может длиться от 30 минут до 2 часов).
Рецепт светлого шоколада
Время: 2 часа (в среднем)
Порций: 4
Шоколад, покоряющий мир / Фото The Spruce Eats
Ингредиенты:
- 300 грамм качественного белого шоколада (содержание какао минимум 30%);
- 1/2 – 1/4 чайной ложки соли по вкусу.
Приготовление:
- Духовку включаем на 120 градусов, в центр ставим решетку.
- Белый шоколад мелко нарезаем.
- Выкладываем шоколад на ребристый противень, он должен поместиться в один слой.
- Ставим противень в духовку и топим шоколад в течение 10 минут.
- Резиновой лопаткой разравниваем шоколад. Он может показаться рассыпчатым и сухим: просто продолжаем выпекать, пока он не расплавится.
- Выпекаем шоколад до момента, пока он не приобретет цвет карамели, это может занять от 30 минут до 2 часов, в зависимости от духовки и шоколада. Разглаживаем шоколад каждые 10 минут.
- Когда шоколад приобрел нужный цвет, солим его и еще раз хорошо разравниваем.
- Его можно использовать в топленом виде или перелить в контейнер и поставить остывать.