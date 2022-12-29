Светлый шоколад выглядит совершенно новым видом этого лакомства. Это карамелизированный белый шоколад, который можно использовать для любых рецептов.

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Все, что вам нужно для его приготовления, это ребристый противень, лопатка, белый шоколад и терпение для помешивания шоколада каждые 10 минут в течение нескольких часов (процесс карамелизации зависит от сорта шоколада и может длиться от 30 минут до 2 часов).

Рецепт светлого шоколада

Время: 2 часа (в среднем)

Порций: 4

Шоколад, покоряющий мир / Фото The Spruce Eats

Ингредиенты:

300 грамм качественного белого шоколада (содержание какао минимум 30%);

1/2 – 1/4 чайной ложки соли по вкусу.

Приготовление: