Світлий шоколад виглядає абсолютно новим видом цього смаколика. Це карамелізований білий шоколад, який можна використовувати для будь-яких рецептів.

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Усе, що вам потрібно для його приготування, це ребристе деко, лопатка, білий шоколад та терпіння для того, щоб помішувати шоколад кожні 10 хвилин впродовж кількох годин (процес карамелізації залежить від сорту шоколаду та може тривати від 30 хвилин до 2 годин).

Рецепт світлого шоколаду

Час: 2 годин (в середньому)

Порцій: 4

Шоколад, який підкорює світ / Фото The Spruce Eats

Інгредієнти:

300 грамів якісного білого шоколаду (вміст какао мінімум 30%);

1/2 – 1/4 чайної ложки солі, до смаку.

Приготування: