Случайный десерт, покоряющий мир: как приготовить светлый шоколад
Источник:The Spruce Eats
В 2006 году одному из кондитеров удалось усовершенствовать вкус белого шоколада. Вкус нового десерта настолько особенный, что начал быстро распространяться по всему миру.
Светлый шоколад выглядит совершенно новым видом этого лакомства. Это карамелизированный белый шоколад, который можно использовать для любых рецептов.
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Все, что вам нужно для его приготовления, это ребристый противень, лопатка, белый шоколад и терпение для помешивания шоколада каждые 10 минут в течение нескольких часов (процесс карамелизации зависит от сорта шоколада и может длиться от 30 минут до 2 часов).
Рецепт светлого шоколада
Время: 2 часа (в среднем)
Порций: 4
Шоколад, покоряющий мир / Фото The Spruce Eats
Ингредиенты:
- 300 грамм качественного белого шоколада (содержание какао минимум 30%);
- 1/2 – 1/4 чайной ложки соли по вкусу.
Приготовление:
- Духовку включаем на 120 градусов, в центр ставим решетку.
- Белый шоколад мелко нарезаем.
- Выкладываем шоколад на ребристый противень, он должен поместиться в один слой.
- Ставим противень в духовку и топим шоколад в течение 10 минут.
- Резиновой лопаткой разравниваем шоколад. Он может показаться рассыпчатым и сухим: просто продолжаем выпекать, пока он не расплавится.
- Выпекаем шоколад до момента, пока он не приобретет цвет карамели, это может занять от 30 минут до 2 часов, в зависимости от духовки и шоколада. Разглаживаем шоколад каждые 10 минут.
- Когда шоколад приобрел нужный цвет, солим его и еще раз хорошо разравниваем.
- Его можно использовать в топленом виде или перелить в контейнер и поставить остывать.