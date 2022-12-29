Случайный десерт, покоряющий мир: как приготовить светлый шоколад

В 2006 году одному из кондитеров удалось усовершенствовать вкус белого шоколада. Вкус нового десерта настолько особенный, что начал быстро распространяться по всему миру.

Светлый шоколад выглядит совершенно новым видом этого лакомства. Это карамелизированный белый шоколад, который можно использовать для любых рецептов.

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Все, что вам нужно для его приготовления, это ребристый противень, лопатка, белый шоколад и терпение для помешивания шоколада каждые 10 минут в течение нескольких часов (процесс карамелизации зависит от сорта шоколада и может длиться от 30 минут до 2 часов).

Рецепт светлого шоколада

Время: 2 часа (в среднем)

Порций: 4

Шоколад, покоряющий мир / Фото The Spruce Eats

Ингредиенты:

300 грамм качественного белого шоколада (содержание какао минимум 30%);

1/2 – 1/4 чайной ложки соли по вкусу.

Приготовление: