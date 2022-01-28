Свиные ребра в соусе барбекю: будут вкусными, словно с гриля
28 января 2022 , 17:52Читати новину українською
Полакомиться свиными ребрами можно не только в ресторане, но и дома. Приготовьте по нашему рецепту маринад, смажьте им ребрышки, а остальное сделает духовка.
Подавайте пряные свиные ребра с отварным или печеным картофелем. И обязательно – с салатом из квашеных или свежих овощей.
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Рецепт свиных ребер а-ля барбекю
- Время: 2 часа 30 минут
- Порции: 4
– 2 килограмма свиных ребер;
– 2 чайные ложки чесночного порошка;
– 1 чайная ложка гранулированного лука;
– 2 чайные ложки паприки;
– 2 чайные ложки соли;
– 1 чайная ложка молотого черного перца;
– ½ чайной ложки тмина;
– 1 чайная ложка чили;
– 2 столовые ложки оливкового масла.
Для соуса:
– 500 миллилитров соуса для барбекю;
– 3 столовые ложки измельченного чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка вустерского соуса;
– ½ столовой ложки кайенского перца;
– 1 чайная ложка соли.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Зачистите ребра от пленок и выложите на противень, покрытый фольгой.
- Смешайте чесночный порошок, гранулированный лук, паприку, соль, перец, тмин и чили.
Фото Café delites
- Тщательно смажьте ребра смесью и сбрызните маслом. Противень с мясом накройте фольгой и отправьте в духовку на 2 часа.
- За 5 минут до конца приготовления ребер смешайте все ингредиенты соуса.
- Выньте ребра из духовки, снимите фольгу и смажьте их соусом.
Фото Café delites
- Увеличьте температуру в духовке до 240 градусов. Верните туда ребрышки и, не накрывая, запекайте еще 10 минут.
Фото Café delites
- Перед подачей дайте ребрам отдохнуть 10 минут, чтобы мясо впитало сок перед нарезкой.
Приятного аппетита!