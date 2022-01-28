Свиные ребра в соусе барбекю: будут вкусными, словно с гриля

Полакомиться свиными ребрами можно не только в ресторане, но и дома. Приготовьте по нашему рецепту маринад, смажьте им ребрышки, а остальное сделает духовка.

Подавайте пряные свиные ребра с отварным или печеным картофелем. И обязательно – с салатом из квашеных или свежих овощей.

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Рецепт свиных ребер а-ля барбекю

Время : 2 часа 30 минут

: 2 часа 30 минут Порции: 4

– 2 килограмма свиных ребер;– 2 чайные ложки чесночного порошка;– 1 чайная ложка гранулированного лука;– 2 чайные ложки паприки;– 2 чайные ложки соли;– 1 чайная ложка молотого черного перца;– ½ чайной ложки тмина;– 1 чайная ложка чили;– 2 столовые ложки оливкового масла.– 500 миллилитров соуса для барбекю;– 3 столовые ложки измельченного чеснока;– 2 столовые ложки оливкового масла;– 1 столовая ложка вустерского соуса;– ½ столовой ложки кайенского перца;– 1 чайная ложка соли.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Зачистите ребра от пленок и выложите на противень, покрытый фольгой. Смешайте чесночный порошок, гранулированный лук, паприку, соль, перец, тмин и чили.

Фото Café delites

Тщательно смажьте ребра смесью и сбрызните маслом. Противень с мясом накройте фольгой и отправьте в духовку на 2 часа. За 5 минут до конца приготовления ребер смешайте все ингредиенты соуса. Выньте ребра из духовки, снимите фольгу и смажьте их соусом.

Фото Café delites

Увеличьте температуру в духовке до 240 градусов. Верните туда ребрышки и, не накрывая, запекайте еще 10 минут.



Фото Café delites

Перед подачей дайте ребрам отдохнуть 10 минут, чтобы мясо впитало сок перед нарезкой.

Приятного аппетита!