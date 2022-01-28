Щоб поласувати смачними і соковитими ребрами, не обов'язково йти в ресторан. Ви можете легко приготувати їх вдома. Оберіть красивий шматочок свинячих ребер, замаринуйте їх та відправте в духовку. Решту за вас зробить техніка.
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Рецепт свинячих реберець барбекю
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Зачистьте ребра від зайвих плівок, викладіть на деко вкрите шаром фольги.
- Змішайте часниковий порошок, гранульовану цибулю, паприку, сіль, перець, кмин і чилі.
Фото Café delites
- Ретельно змастіть ребра приправою і збризніть олією. Деко з м'ясом накрийте фольгою і випікати 2 години.
- За 5 хвилин до кінця приготування ребер, змішайте всі інгредієнти соусу.
- Вийміть ребра з духовки, зніміть фольгу і змастіть їх сумішшю соусу барбекю.
Фото Café delites
- Збільште температуру духовки до 240 градусів. Поверніть реберця в духовку, не накриваючи, і запікайте ще 10 хвилин.
Фото Café delites
- Перед подачею до столу, дайте ребрами відпочити 10 хвилин, щоб сік знову потрапив у м’ясо перед нарізкою.
Смачного!