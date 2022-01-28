Щоб поласувати смачними і соковитими ребрами, не обов'язково йти в ресторан. Ви можете легко приготувати їх вдома. Оберіть красивий шматочок свинячих ребер, замаринуйте їх та відправте в духовку. Решту за вас зробить техніка.

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Рецепт свинячих реберець барбекю

Час: 2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми свинячих ребер;

– 2 чайні ложки часникового порошку;

– 1 чайна ложка гранульованої цибулі;

– 2 чайні ложки паприки;

– 2 чайні ложки солі;

– 1 чайна ложка меленого чорного перцю;

– 1/2 чайної ложки кмину;

– 1 чайна ложка чилі;

– 2 столові ложки оливкової олії;

Для соусу:

– 500 мілілітрів соусу барбекю;

– 3 столові ложки подрібненого часнику;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка вустерського соусу;

– ½ столової ложки каєнського перцю;

– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Зачистьте ребра від зайвих плівок, викладіть на деко вкрите шаром фольги.

Змішайте часниковий порошок, гранульовану цибулю, паприку, сіль, перець, кмин і чилі.



Фото Café delites

Ретельно змастіть ребра приправою і збризніть олією. Деко з м'ясом накрийте фольгою і випікати 2 години.

За 5 хвилин до кінця приготування ребер, змішайте всі інгредієнти соусу.

Вийміть ребра з духовки, зніміть фольгу і змастіть їх сумішшю соусу барбекю.



Фото Café delites

Збільште температуру духовки до 240 градусів. Поверніть реберця в духовку, не накриваючи, і запікайте ще 10 хвилин.



Фото Café delites

Перед подачею до столу, дайте ребрами відпочити 10 хвилин, щоб сік знову потрапив у м’ясо перед нарізкою.

Смачного!