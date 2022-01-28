Подавайте пряные свиные ребра с отварным или печеным картофелем. И обязательно – с салатом из квашеных или свежих овощей.
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Рецепт свиных ребер а-ля барбекю
- Время: 2 часа 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Зачистите ребра от пленок и выложите на противень, покрытый фольгой.
- Смешайте чесночный порошок, гранулированный лук, паприку, соль, перец, тмин и чили.
Фото Café delites
- Тщательно смажьте ребра смесью и сбрызните маслом. Противень с мясом накройте фольгой и отправьте в духовку на 2 часа.
- За 5 минут до конца приготовления ребер смешайте все ингредиенты соуса.
- Выньте ребра из духовки, снимите фольгу и смажьте их соусом.
Фото Café delites
- Увеличьте температуру в духовке до 240 градусов. Верните туда ребрышки и, не накрывая, запекайте еще 10 минут.
Фото Café delites
- Перед подачей дайте ребрам отдохнуть 10 минут, чтобы мясо впитало сок перед нарезкой.
Приятного аппетита!