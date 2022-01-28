Подавайте пряные свиные ребра с отварным или печеным картофелем. И обязательно – с салатом из квашеных или свежих овощей.

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Рецепт свиных ребер а-ля барбекю

  • Время: 2 часа 30 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Зачистите ребра от пленок и выложите на противень, покрытый фольгой.
  3. Смешайте чесночный порошок, гранулированный лук, паприку, соль, перец, тмин и чили.

Фото Café delites

  1. Тщательно смажьте ребра смесью и сбрызните маслом. Противень с мясом накройте фольгой и отправьте в духовку на 2 часа.
  2. За 5 минут до конца приготовления ребер смешайте все ингредиенты соуса.
  3. Выньте ребра из духовки, снимите фольгу и смажьте их соусом.

Фото Café delites

  1. Увеличьте температуру в духовке до 240 градусов. Верните туда ребрышки и, не накрывая, запекайте еще 10 минут.


Фото Café delites

  1. Перед подачей дайте ребрам отдохнуть 10 минут, чтобы мясо впитало сок перед нарезкой.

Приятного аппетита!