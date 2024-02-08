Свитязькие пончики – это настоящая гордость волынского края. Этот невероятный десерт готовить не так уж и сложно, однако его вкус покорит вас с первого кусочка.
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Рецепт свитязьких пончиков
Время: 1,5 часа
Порций: 25 пончиков
Приготовление:
- Кипятим воду, охлаждаем до теплого и смешиваем с маслом.
- Когда остынет, добавляем сахар, ванилин и дрожжи.
- Постепенно добавляем муку и вымешиваем тесто. Оно должно быть гладким.
- Даем тесту отдохнуть как минимум 30 минут.
- Делаем пончики – даем одну ложку начинки и заворачиваем в шарики.
- Жарим пончики на растительном масле. Не выкладываем много сразу, ведь они вырастают.
- Когда пончики остынут, можно посыпать их сахарной пудрой.
Приятного аппетита!