Свитязькие пончики – это настоящая гордость волынского края. Этот невероятный десерт готовить не так уж и сложно, однако его вкус покорит вас с первого кусочка.

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Рецепт свитязьких пончиков

Время: 1,5 часа

Порций: 25 пончиков

Ингредиенты: – 1 литр воды;

– 1 стакан масла;

– 1 стакан сахара;

– 2 пачки ванилина;

– 100 грамм свежих дрожжей;

– мука.

Приготовление:

Кипятим воду, охлаждаем до теплого и смешиваем с маслом. Когда остынет, добавляем сахар, ванилин и дрожжи. Постепенно добавляем муку и вымешиваем тесто. Оно должно быть гладким. Даем тесту отдохнуть как минимум 30 минут. Делаем пончики – даем одну ложку начинки и заворачиваем в шарики. Жарим пончики на растительном масле. Не выкладываем много сразу, ведь они вырастают. Когда пончики остынут, можно посыпать их сахарной пудрой.

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Приятного аппетита!