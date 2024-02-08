Світязькі пончики – це справжня гордість волинського краю. Цей неймовірний десерт готувати не так вже й складно, однак його смак підкорить вас з першого шматочка.

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Рецепт світязьких пончиків

Час: 1,5 години

Порцій: 25 пончиків

Інгредієнти: – 1 літра води;

– 1 склянка олії;

– 1 склянка цукру;

– 2 пачки ваніліну;

– 100 грамів свіжих дріжджів;

– борошно.

Приготування:

Кип'ятимо воду, охолоджуємо до теплого та змішуємо з олією. Коли охолоне, додаємо цукор, ванілін та дріжджі. Поступово додаємо борошно та вимішуємо тісто. Воно повинно бути гладким. Даємо тісту відпочити як мінімум 30 хвилин. Робимо пончики – даємо одну ложку начинки та загортаємо у кульки. Смажимо пончики на олії. Не викладємо багато одразу, адже вони виростають. Коли пончики охолонуть, можна посипати їх цукровою пудрою.

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Смачного!