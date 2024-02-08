Світязькі пончики – це справжня гордість волинського краю. Цей неймовірний десерт готувати не так вже й складно, однак його смак підкорить вас з першого шматочка.
Цікаво Їх не можна додавати у каву: ці інгредієнти точно зіпсують смак напою
Рецепт світязьких пончиків
Час: 1,5 години
Порцій: 25 пончиків
Приготування:
- Кип'ятимо воду, охолоджуємо до теплого та змішуємо з олією.
- Коли охолоне, додаємо цукор, ванілін та дріжджі.
- Поступово додаємо борошно та вимішуємо тісто. Воно повинно бути гладким.
- Даємо тісту відпочити як мінімум 30 хвилин.
- Робимо пончики – даємо одну ложку начинки та загортаємо у кульки.
- Смажимо пончики на олії. Не викладємо багато одразу, адже вони виростають.
- Коли пончики охолонуть, можна посипати їх цукровою пудрою.
Смачного!