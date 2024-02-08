Курортный рецепт: знаменитые свитязские пончики, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни

8 февраля 2024, 23:55
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Источник:

ogo

Свитязькие пончики - это настоящий десертный хит. Попробуйте их приготовить только раз, и родные вам постоянно будут напоминать о них.

Свитязькие пончики – это настоящая гордость волынского края. Этот невероятный десерт готовить не так уж и сложно, однако его вкус покорит вас с первого кусочка.

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Рецепт свитязьких пончиков

Время: 1,5 часа

Порций: 25 пончиков

Ингредиенты:

– 1 литр воды;
– 1 стакан масла;
– 1 стакан сахара;
– 2 пачки ванилина;
– 100 грамм свежих дрожжей;
– мука.

Приготовление:

  1. Кипятим воду, охлаждаем до теплого и смешиваем с маслом.
  2. Когда остынет, добавляем сахар, ванилин и дрожжи.
  3. Постепенно добавляем муку и вымешиваем тесто. Оно должно быть гладким.
  4. Даем тесту отдохнуть как минимум 30 минут.
  5. Делаем пончики – даем одну ложку начинки и заворачиваем в шарики.
  6. Жарим пончики на растительном масле. Не выкладываем много сразу, ведь они вырастают.
  7. Когда пончики остынут, можно посыпать их сахарной пудрой.

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Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська