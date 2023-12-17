"Слезы ангела": готовим самый нежный сырник на Новый год

Ни один праздничный стол не обходится без сладкого. Прекрасным вариантом является сырник, ведь такой нежный десерт нравится едва ли не всем.

Сырник "Слезы ангела" – пышный и воздушный. Кроме того, его совсем не трудно готовить.

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Рецепт сырника "Слезы ангела"

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов кисломолочного сыра;

– 2 желтка;

– 100 граммов сметаны;

– 1 столовая ложка манки;

– 60 граммов сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– цедра половины апельсина.

Что нужно для теста:

– 70 граммов очень холодного масла;

– 40 граммов сахара;

– 1 желток;

– 110 граммов муки.

Белковый слой:

– 3 белка;

– 2 столовые ложки сахара;

– щепотка соли.

Приготовление:

К муке натрите на грубой терке масло, добавьте соль, сахар, желток и быстро замешайте тесто. Если оно получается сухое и не собирается в один комочек, то добавьте 1 – 2 чайные ложки холодной сметаны. Заверните тесто в пакет и отправьте в холодильник на 10 – 15 минут. Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов. Распределите тесто в форме диаметром 21 сантиметр, сделав небольшие бортики. Наколите тесто вилкой в нескольких местах и отправьте в духовку на 15 минут. Пока выпекается корж, перебейте все компоненты для творожной массы блендером. Выньте немного подпеченный корж и вылейте на него творожную массу, хорошо распределяя. Отправьте в духовку еще на 25 минут. За 7 минут до завершения выпекания приготовьте белковый слой. К белкам добавьте щепотку соли и взбейте миксером в легкую пену. Далее всыпьте сахар и продолжайте взбивать до густых пиков. Выложите белковый слой на готовый сырник и выпекайте еще 10 минут. Выньте сырник и дайте ему полностью остыть. Тогда извлеките из формы и переложите на презентационную тарелку.