"Слезы ангела": готовим самый нежный сырник на Новый год
17 декабря 2023, 13:30Читати новину українською
Источник:Cookpad
Ни один праздничный стол не обходится без сладкого. Прекрасным вариантом является сырник, ведь такой нежный десерт нравится едва ли не всем.
Сырник "Слезы ангела" – пышный и воздушный. Кроме того, его совсем не трудно готовить.
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Рецепт сырника "Слезы ангела"
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 400 граммов кисломолочного сыра;
– 2 желтка;
– 100 граммов сметаны;
– 1 столовая ложка манки;
– 60 граммов сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– цедра половины апельсина.
Что нужно для теста:
– 70 граммов очень холодного масла;
– 40 граммов сахара;
– 1 желток;
– 110 граммов муки.
Белковый слой:
– 3 белка;
– 2 столовые ложки сахара;
– щепотка соли.
Приготовление:
- К муке натрите на грубой терке масло, добавьте соль, сахар, желток и быстро замешайте тесто. Если оно получается сухое и не собирается в один комочек, то добавьте 1 – 2 чайные ложки холодной сметаны.
- Заверните тесто в пакет и отправьте в холодильник на 10 – 15 минут.
- Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов. Распределите тесто в форме диаметром 21 сантиметр, сделав небольшие бортики. Наколите тесто вилкой в нескольких местах и отправьте в духовку на 15 минут.
- Пока выпекается корж, перебейте все компоненты для творожной массы блендером.
- Выньте немного подпеченный корж и вылейте на него творожную массу, хорошо распределяя. Отправьте в духовку еще на 25 минут.
- За 7 минут до завершения выпекания приготовьте белковый слой. К белкам добавьте щепотку соли и взбейте миксером в легкую пену.
- Далее всыпьте сахар и продолжайте взбивать до густых пиков. Выложите белковый слой на готовый сырник и выпекайте еще 10 минут.
- Выньте сырник и дайте ему полностью остыть. Тогда извлеките из формы и переложите на презентационную тарелку.