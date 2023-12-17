Сырник "Слезы ангела" – пышный и воздушный. Кроме того, его совсем не трудно готовить.
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Рецепт сырника "Слезы ангела"
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- К муке натрите на грубой терке масло, добавьте соль, сахар, желток и быстро замешайте тесто. Если оно получается сухое и не собирается в один комочек, то добавьте 1 – 2 чайные ложки холодной сметаны.
- Заверните тесто в пакет и отправьте в холодильник на 10 – 15 минут.
- Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов. Распределите тесто в форме диаметром 21 сантиметр, сделав небольшие бортики. Наколите тесто вилкой в нескольких местах и отправьте в духовку на 15 минут.
- Пока выпекается корж, перебейте все компоненты для творожной массы блендером.
- Выньте немного подпеченный корж и вылейте на него творожную массу, хорошо распределяя. Отправьте в духовку еще на 25 минут.
- За 7 минут до завершения выпекания приготовьте белковый слой. К белкам добавьте щепотку соли и взбейте миксером в легкую пену.
- Далее всыпьте сахар и продолжайте взбивать до густых пиков. Выложите белковый слой на готовый сырник и выпекайте еще 10 минут.
- Выньте сырник и дайте ему полностью остыть. Тогда извлеките из формы и переложите на презентационную тарелку.