Вариаций этого десерта есть множество. Однако 24 Канал предлагает приготовить классический.

Будет вкусно Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным

Рецепт торта "Битое стекло"

  • Время: 3 часа
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Хорошо взбейте жирную сметану с сахарной пудрой до однородности.
  2. Приготовьте желе по инструкции на пачке. Четыре из них поставьте застывать в холодильник, а одно оставьте в жидком состоянии.
  3. Смешайте его со сметаной и вылейте массу в глубокую миску.
  4. Измельчите до сметаны крекер, нарежьте банан и апельсин кусочками.
  5. Смешайте все ингредиенты. Застывшее желе нарежьте кубиками, добавьте в сладкую массу и перемешайте.
  6. Выложите сливочную массу с желе и фруктами в тортовницу и отправьте в холодильник до застывания.