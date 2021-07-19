Любимый завтрак Анны Тринчер: сырники со шпинатом и красной рыбой от звезды сериала "Школа"

Анна Тринчер – украинская певица и звезда популярного молодежного сериала "Школа". Девушка поделилась рецептом любимого соленого завтрака с блогером Инной Скиданюк в соцсети инстаграм.

Суперфиналистка вокального шоу "Голос страны" 8 сезона – Анна Тринчер поделилась с читателями рецептом любимого завтрака: сырников со шпинатом и лососем.

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Певица призналась, что не очень любит готовить, но этот завтрак для нее особенный. Вы с легкостью можете повторить рецепт Анны Тринчер и приготовить его дома.

Рецепт сырников со шпинатом и красной рыбой от Анны Тринчер

Время: 30 минут

Порции: 2

Тщательно разомните сыр вилкой или с помощью блендера. Масса будет без комочков и однородная. В миске соедините сыр, яйцо, муку и соль.





Скриншот из видео

Нарежьте часть шпината и добавьте к сырному тесту. Перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковородку с маслом.





Скриншот из видео

Сформируйте сырники и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.





Скриншот из видео

Оставшийся шпинат обжарьте на сковородке со сливками и специями. Как только соус закипит – снимайте с плиты.





Скриншот из видео

Подавайте сырники с соусом и нарезанными ломтиками лосося. Приятного аппетита!

– 400 г творога;– 2 ст. л. муки;– соль на ваш вкус;– 1 яйцо;– 1 пучок шпината;– 200 мл сливок 1-%;– масло для жарки;– лосось.