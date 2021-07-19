Любимый завтрак Анны Тринчер: сырники со шпинатом и красной рыбой от звезды сериала "Школа"
19 июля 2021 , 17:53Читати новину українською
Источник:инстаграм Инны Скиданюк
Анна Тринчер – украинская певица и звезда популярного молодежного сериала "Школа". Девушка поделилась рецептом любимого соленого завтрака с блогером Инной Скиданюк в соцсети инстаграм.
Суперфиналистка вокального шоу "Голос страны" 8 сезона – Анна Тринчер поделилась с читателями рецептом любимого завтрака: сырников со шпинатом и лососем.
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Певица призналась, что не очень любит готовить, но этот завтрак для нее особенный. Вы с легкостью можете повторить рецепт Анны Тринчер и приготовить его дома.
Рецепт сырников со шпинатом и красной рыбой от Анны Тринчер
Время: 30 минут
Порции: 2
– 400 г творога;
– 2 ст. л. муки;
– соль на ваш вкус;
– 1 яйцо;
– 1 пучок шпината;
– 200 мл сливок 1-%;
– масло для жарки;
– лосось.
- Тщательно разомните сыр вилкой или с помощью блендера. Масса будет без комочков и однородная.
- В миске соедините сыр, яйцо, муку и соль.
Скриншот из видео
- Нарежьте часть шпината и добавьте к сырному тесту. Перемешайте до однородной массы.
- Разогрейте сковородку с маслом.
Скриншот из видео
- Сформируйте сырники и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
Скриншот из видео
- Оставшийся шпинат обжарьте на сковородке со сливками и специями. Как только соус закипит – снимайте с плиты.
Скриншот из видео
- Подавайте сырники с соусом и нарезанными ломтиками лосося. Приятного аппетита!