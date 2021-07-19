Суперфиналистка вокального шоу "Голос страны" 8 сезона – Анна Тринчер поделилась с читателями рецептом любимого завтрака: сырников со шпинатом и лососем.

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Певица призналась, что не очень любит готовить, но этот завтрак для нее особенный. Вы с легкостью можете повторить рецепт Анны Тринчер и приготовить его дома.

Рецепт сырников со шпинатом и красной рыбой от Анны Тринчер

Время: 30 минут

Порции: 2

Ингредиенты:

– 400 г творога;

– 2 ст. л. муки;

– соль на ваш вкус;

– 1 яйцо;

– 1 пучок шпината;

– 200 мл сливок 1-%;

– масло для жарки;

– лосось.