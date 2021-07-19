Суперфиналистка вокального шоу "Голос страны" 8 сезона – Анна Тринчер поделилась с читателями рецептом любимого завтрака: сырников со шпинатом и лососем.

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Певица призналась, что не очень любит готовить, но этот завтрак для нее особенный. Вы с легкостью можете повторить рецепт Анны Тринчер и приготовить его дома.

Рецепт сырников со шпинатом и красной рыбой от Анны Тринчер

Время: 30 минут
Порции: 2

  1. Тщательно разомните сыр вилкой или с помощью блендера. Масса будет без комочков и однородная.
  2. В миске соедините сыр, яйцо, муку и соль.


    Скриншот из видео
  3. Нарежьте часть шпината и добавьте к сырному тесту. Перемешайте до однородной массы.
  4. Разогрейте сковородку с маслом.


    Скриншот из видео
  5. Сформируйте сырники и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.


    Скриншот из видео
  6. Оставшийся шпинат обжарьте на сковородке со сливками и специями. Как только соус закипит – снимайте с плиты.


    Скриншот из видео
  7. Подавайте сырники с соусом и нарезанными ломтиками лосося. Приятного аппетита!