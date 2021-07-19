Суперфіналістка вокального шоу "Голос країни" 8 сезону – Аня Трінчер поділилася з читачами рецептом улюбленого сніданку: сирників зі шпинатом та лососем.

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Співачка зізналася, що не дуже любить куховарити, але цей сніданок для неї особливий. Ви з легкістю можете повторити рецепт Ані Трінчер та приготувати його вдома.

Рецепт сирників зі шпинатом та червоною рибою від Ані Трінчер

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 400 г домашнього сиру;

– 2 ст. л. борошна;

– сіль на ваш смак;

– 1 яйце;

– 1 пучок шпинату;

– 200 мл вершків 1-%;

– олія для смаження;

– лосось.