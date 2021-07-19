Суперфіналістка вокального шоу "Голос країни" 8 сезону – Аня Трінчер поділилася з читачами рецептом улюбленого сніданку: сирників зі шпинатом та лососем.
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Співачка зізналася, що не дуже любить куховарити, але цей сніданок для неї особливий. Ви з легкістю можете повторити рецепт Ані Трінчер та приготувати його вдома.
Рецепт сирників зі шпинатом та червоною рибою від Ані Трінчер
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
- Ретельно розімніть сир виделкою або за допомогою блендера. Маса буде без грудочок та однорідна.
- У мисці з'єднайте сир, яйце, борошно та сіль.
Скріншот з відео
- Наріжте частину шпинату та додайте до сирного тіста. Перемішайте до однорідної маси.
- Розігрійте сковорідку з олією.
Скріншот з відео
- Сформуйте сирники та обсмажте з двох сторін до золотистої скоринки.
Скріншот з відео
- Шпинат, що залишився обсмажте на сковорідці з вершками та спеціями. Як тільки соус закипить – знімайте з плити.
Скріншот з відео
- Подавайте сирники з соусом та нарізаними скибками лосося. Смачного!