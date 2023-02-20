Сырный крем-суп можно подавать на стол с хрустящими гренками или сухариками собственного приготовления. Конечно он будет ярче смаковать на бульоне, но можно обойтись и без него.

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Такой суп с удовольствием будут есть не только взрослые, но и дети. Он идеально подойдет для семейного застолья или для угощения гостей.

Рецепт сырного крем-супа

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1,2 литра бульона или воды;

– 5 средних картофелин;

– 1 средняя морковь;

– 1 маленькая или половинка среднего лука;

– 2 дольки чеснока;

– 2 плавленых сырка чедер или сливочные;

– 1/3 чайной ложки куркумы

– соль;

– масло.

Приготовление:

Овощи нарезаем произвольными кусками. Половину моркови натираем на терке, поджариваем нарезанный лук с морковью.

В кипящий бульон или воду добавляем нарезанный картофель, морковь и чеснок.

Когда картофель и морковь сварится (до 10 минут) добавляем в суп зажарку, куркуму, соль, нарезанные плавленые сырки и варим еще пару минут.

Готовый суп тщательно измельчаем блендером. Еще раз отправляем на плиту и доводим до кипения.

Подаем крем-суп с поджаренными сухариками. По желанию сверху можно посыпать пармезаном или другим соленым сыром.

Приятного аппетита!