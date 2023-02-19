Главным ингредиентом этого рецепта является курятина. И хоть мы все привыкли использовать для начинки комок, но на этот раз попробуйте заменить его филе бедра.

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Филе куриного бедра сочное, диетическое, а также не имеет лишней кожи. Именно это поможет добиться особого вкуса. К тому же совсем необязательно собственноручно удалять кость, ведь ТМ "Наша Ряба" предлагает продукт, который максимально упростит процесс приготовления начинки к Масленице. Мясо бедра уже вымыто и готово к приготовлению.

Уже 21 год бренд гарантирует качество и свежесть курицы на любой вкус. В составе продуктов, которые можно найти в 1500 точках по Украине, отсутствуют антибиотики и гормоны роста, что подтверждено независимым аудитом. К тому же "Наша Ряба" одной из первых предложила украинцам охлажденную курятину и начала резать мясо на разные части, чтобы готовить было легче и быстрее.

Убедиться в этих преимуществах просто: достаточно приобрести филе бедра "Наша Ряба" и испытать накануне Великого поста этот простой рецепт.

Как приготовить блины с курицей и грибами: пошаговый рецепт

Время: 60 минут

60 минут Порции: 10 – 12

Блинчики / Фото Shutterstock

Ингредиенты для начинки:

– 2 упаковки филе бедра ТМ "Наша Ряба" ;

– 300 граммов шампиньонов;

– репчатый лук;

– масло;

– черный молотый перец;

– соль.

Для блинов:

– 2 стакана молока;

– 2 столовые ложки масла;

– 1 куриное яйцо;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 – 2 стакана пшеничной муки;

– щепотка соли.

Приготовление:

Растираем яйцо с сахаром и солью. Вливаем стакан теплого молока и муку (добавляем постепенно, контролируя нужную густоту теста). Взбиваем до консистенции густой сметаны без комочков.

Вливаем остальное молоко и перемешиваем. Оставляем тесто на 30 минут.

Для начинки нарезаем курочку и грибы произвольными кусочками. Измельчаем лук кубиками и обжариваем на сковороде с растительным маслом. Добавляем мясо и грибы. Перемешиваем и сдабриваем специями.

Тушим начинку до готовности 10 – 15 минут.

На сухой горячей сковороде с антипригарным покрытием обжариваем блинчики с обеих сторон по 1-2 минуты. Время приготовления зависит от размера сковороды.

На блинчик выкладываем немного начинки, заворачиваем и подаем к столу теплыми. А чтобы это блюдо было еще лучше, дополните его сметаной.

Вкусной Масленицы!