Сырный крем-суп: рецепт с плавлеными творожками и овощами
20 февраля 2023, 16:13Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Одним из наших любимых крем-супов является творожный. Готовить его просто, быстро, из доступных ингредиентов.
Сырный крем-суп можно подавать на стол с хрустящими гренками или сухариками собственного приготовления. Конечно он будет ярче смаковать на бульоне, но можно обойтись и без него.
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Такой суп с удовольствием будут есть не только взрослые, но и дети. Он идеально подойдет для семейного застолья или для угощения гостей.
Рецепт сырного крем-супа
- Время: 40 минут
- Порции: 4 – 6
– 1,2 литра бульона или воды;
– 5 средних картофелин;
– 1 средняя морковь;
– 1 маленькая или половинка среднего лука;
– 2 дольки чеснока;
– 2 плавленых сырка чедер или сливочные;
– 1/3 чайной ложки куркумы
– соль;
– масло.
Приготовление:
- Овощи нарезаем произвольными кусками. Половину моркови натираем на терке, поджариваем нарезанный лук с морковью.
- В кипящий бульон или воду добавляем нарезанный картофель, морковь и чеснок.
- Когда картофель и морковь сварится (до 10 минут) добавляем в суп зажарку, куркуму, соль, нарезанные плавленые сырки и варим еще пару минут.
- Готовый суп тщательно измельчаем блендером. Еще раз отправляем на плиту и доводим до кипения.
- Подаем крем-суп с поджаренными сухариками. По желанию сверху можно посыпать пармезаном или другим соленым сыром.
Приятного аппетита!