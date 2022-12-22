Наверное, трудно придумать лучший акцент для блюд из макарон или разнообразных закусок, чем сырный соус. Его пикантный и сливочный вкус просто неотразим, а легкость приготовления и минимальное количество ингредиентов заставляют возвращаться к нему снова и снова.

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Этот соус очень универсален, так что не бойтесь сочетать его со всеми привычными блюдами. Поверьте – навредить ни одной из них он точно не сможет.

Рецепт сырного соуса

Время: 10 минут

Порций: 2

Сырное наслаждение для любимых блюд / Фото ВВС

Ингредиенты:

150 грамм плавленого сыра;

горстка чеддера;

1/2 чайной ложки острого перца;

100 миллилитров молока.

Приготовление: