Наверное, трудно придумать лучший акцент для блюд из макарон или разнообразных закусок, чем сырный соус. Его пикантный и сливочный вкус просто неотразим, а легкость приготовления и минимальное количество ингредиентов заставляют возвращаться к нему снова и снова.

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Этот соус очень универсален, так что не бойтесь сочетать его со всеми привычными блюдами. Поверьте – навредить ни одной из них он точно не сможет.

Рецепт сырного соуса

Время: 10 минут

Порций: 2

Сырное наслаждение для любимых блюд / Фото ВВС

Ингредиенты:

  • 150 грамм плавленого сыра;
  • горстка чеддера;
  • 1/2 чайной ложки острого перца;
  • 100 миллилитров молока.

Приготовление:

  1. В небольшую кастрюлю вливаем молоко, добавляем сыр. На медленном огне плавим сыр.
  2. Добавляем острый перец, при желании можно добавить и другие приправы.
  3. Чеддер крупно натираем и добавляем в кастрюлю. Постоянно помешиваем смесь, чтобы соус был однородным. Соус должен иметь консистенцию сметаны, ее можно регулировать добавлением молока или сыра.
  4. Подавать соус еще горячим, так он нравится лучше всего.