Напевно, важко вигадати кращий акцент для страв з макаронів або різноманітних закусок, аніж сирний соус. Його пікантний та вершковий смак просто неперевершений, а легкість приготування та мінімальна кількість складників змушують повертатися до нього знову й знову.
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Цей соус дуже універсальний, тож не бійтеся поєднувати його з усіма звичними стравами. Повірте – нашкодити жодній із них він точно не зможе.
Рецепт сирного соусу
Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Сирна насолода для улюблених страв / Фото ВВС
Інгредієнти:
- 150 грамів плавленого сиру;
- жменька чеддеру;
- 1/2 чайної ложки гострого перцю;
- 100 мілілітрів молока.
Приготування:
- У невелику каструлю вливаємо молоко, додаємо плавлений сир. На повільному вогні плавимо сир.
- Додаємо гострий перець, за бажання можна додати й інші приправи.
- Чеддер крупно натираємо та додаємо у каструлю. Постійно помішуємо суміш, щоб соус був однорідним. Соус має мати консистенцію сметани, її можна регулювати додаванням молока або сиру.
- Подавати соус ще гарячим, так він смакує найкраще.