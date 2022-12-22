Идеальный сырный соус для макарон и закусок: простой рецепт
Источник:haps
Соусы способны не просто дополнить вкус блюда, но и стать его незаменимым компонентом. Например, попробовав макароны с сырным соусом один раз, вы будете всегда возвращаться к этому рецепту.
Наверное, трудно придумать лучший акцент для блюд из макарон или разнообразных закусок, чем сырный соус. Его пикантный и сливочный вкус просто неотразим, а легкость приготовления и минимальное количество ингредиентов заставляют возвращаться к нему снова и снова.
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Этот соус очень универсален, так что не бойтесь сочетать его со всеми привычными блюдами. Поверьте – навредить ни одной из них он точно не сможет.
Рецепт сырного соуса
Время: 10 минут
Порций: 2
Сырное наслаждение для любимых блюд / Фото ВВС
Ингредиенты:
- 150 грамм плавленого сыра;
- горстка чеддера;
- 1/2 чайной ложки острого перца;
- 100 миллилитров молока.
Приготовление:
- В небольшую кастрюлю вливаем молоко, добавляем сыр. На медленном огне плавим сыр.
- Добавляем острый перец, при желании можно добавить и другие приправы.
- Чеддер крупно натираем и добавляем в кастрюлю. Постоянно помешиваем смесь, чтобы соус был однородным. Соус должен иметь консистенцию сметаны, ее можно регулировать добавлением молока или сыра.
- Подавать соус еще горячим, так он нравится лучше всего.