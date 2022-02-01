Зато как вкусно будет есть! И как приятно – принимать комплименты от семьи!

Читайте также Что на столах у знаменитостей: какого рациона придерживаются голливудские актеры

Рецепт ароматных куриных окорочков с рисом и грибами

Время: 1 час 20 минут

1 час 20 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 6 куриных окорочков;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 чайные ложки сахара;

– 1 чайная ложка сушеного орегано;

– 1 чайная ложка нежной сладкой паприки;

– по 1 чайной ложке гранулированного чеснока и лука;

– ½ чайной ложки сушеного тимьяна;

– 1 чайная ложка соли;

– ¼ чайной ложки молотого черного перца.



Для риса:

– 1 крупная луковица;

– 4 зубчика чеснока;

– 4 столовые ложки масла;

– 1 чайная ложка соли;

– ¼ чайной ложки молотого черного перца;

– 1½ стакана горячего куриного бульона;

– 1¼ стакана горячей воды;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 1½ стакана длиннозернистого белого риса.



Для грибов:

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 2 зубчика чеснока;

– 400 граммов грибов;

– ¼ стакана зеленого лука;

– соль;

– молотый черный перец;

– 2 столовые ложки свежей измельченной петрушки для украшения.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. В глубокой миске смешайте оливковое масло, сахар, орегано, паприку, гранулированный чеснок, лук, тимьян, соль и перец. Приготовленным маринадом смажьте куриные окорочка и оставьте их мариноваться на 10 – 15 минут или лучше, если позволяет время, на ночь.



Фото Café delites

Жаропрочный противень смажьте растительным маслом. Отправьте в него нарезанный кубиками лук, чеснок, влейте немного масла, соль, молотый черный перец, горячий бульон, кипяток и сливочное масло. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы масло растопилось. Всыпьте рис и снова перемешайте. На рис выложите куриные окорочка, накройте фольгой и отправьте запекаться на 30 минут. Уберите фольгу, сбрызните курицу маслом и запекайте еще 25 – 30 минут. Чтобы подрумянить курицу и получить хрустящий рис, на 3 – 5 минут включите духовку на режиме "конвекция". Выньте куриные окорочка, перемешайте рис и верните на него курицу. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут. Приготовьте ароматные грибы, пока курочка отдыхает. Разогрейте сливочное масло в сковородке и обжарьте на нем измельченный чеснок до появления аромата (30 секунд).



Фото Café delites

Грибы нарежьте на четвертинки и добавьте в сковородку. Жарьте их 3 – 5 минут. Нарежьте лук произвольными кубиками и приправьте специями. Добавьте к грибам и перемешайте.



Фото Café delites

Переложите курицу на блюдо, рис перемешайте с грибами. Верните курицу на рис, украсьте оставшимся луком и измельченной петрушкой.

Приятного аппетита!