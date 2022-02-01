Зато как вкусно будет есть! И как приятно – принимать комплименты от семьи!

Читайте также Что на столах у знаменитостей: какого рациона придерживаются голливудские актеры

Рецепт ароматных куриных окорочков с рисом и грибами

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.

  2. В глубокой миске смешайте оливковое масло, сахар, орегано, паприку, гранулированный чеснок, лук, тимьян, соль и перец.

  3. Приготовленным маринадом смажьте куриные окорочка и оставьте их мариноваться на 10 – 15 минут или лучше, если позволяет время, на ночь.


Фото Café delites

  1. Жаропрочный противень смажьте растительным маслом. Отправьте в него нарезанный кубиками лук, чеснок, влейте немного масла, соль, молотый черный перец, горячий бульон, кипяток и сливочное масло. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы масло растопилось. Всыпьте рис и снова перемешайте.

  2. На рис выложите куриные окорочка, накройте фольгой и отправьте запекаться на 30 минут.

  3. Уберите фольгу, сбрызните курицу маслом и запекайте еще 25 – 30 минут. Чтобы подрумянить курицу и получить хрустящий рис, на 3 – 5 минут включите духовку на режиме "конвекция".

  4. Выньте куриные окорочка, перемешайте рис и верните на него курицу. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут.

  5. Приготовьте ароматные грибы, пока курочка отдыхает. Разогрейте сливочное масло в сковородке и обжарьте на нем измельченный чеснок до появления аромата (30 секунд).


Фото Café delites

  1. Грибы нарежьте на четвертинки и добавьте в сковородку. Жарьте их 3 – 5 минут.

  2. Нарежьте лук произвольными кубиками и приправьте специями. Добавьте к грибам и перемешайте.


Фото Café delites

  1. Переложите курицу на блюдо, рис перемешайте с грибами. Верните курицу на рис, украсьте оставшимся луком и измельченной петрушкой.

Приятного аппетита!