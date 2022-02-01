Куриные окорочка с рисом и грибами: гурманим без страха прибавить в весе

1 февраля 2022 , 21:17
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Отличное блюдо для ужина! И пусть вас не пугает внушительный перечень ингредиентов. Их вы легко найдете в ближайшем магазине.

Зато как вкусно будет есть! И как приятно – принимать комплименты от семьи!

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Рецепт ароматных куриных окорочков с рисом и грибами

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порции: 6
Ингредиенты:
– 6 куриных окорочков;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 чайные ложки сахара;
– 1 чайная ложка сушеного орегано;
– 1 чайная ложка нежной сладкой паприки;
– по 1 чайной ложке гранулированного чеснока и лука;
– ½ чайной ложки сушеного тимьяна;
– 1 чайная ложка соли;
– ¼ чайной ложки молотого черного перца.

Для риса:
– 1 крупная луковица;
– 4 зубчика чеснока;
– 4 столовые ложки масла;
– 1 чайная ложка соли;
– ¼ чайной ложки молотого черного перца;
– 1½ стакана горячего куриного бульона;
– 1¼ стакана горячей воды;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 1½ стакана длиннозернистого белого риса.

Для грибов:
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 2 зубчика чеснока;
– 400 граммов грибов;
– ¼ стакана зеленого лука;
– соль;
– молотый черный перец;
– 2 столовые ложки свежей измельченной петрушки для украшения.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.

  2. В глубокой миске смешайте оливковое масло, сахар, орегано, паприку, гранулированный чеснок, лук, тимьян, соль и перец.

  3. Приготовленным маринадом смажьте куриные окорочка и оставьте их мариноваться на 10 – 15 минут или лучше, если позволяет время, на ночь.


Фото Café delites

  1. Жаропрочный противень смажьте растительным маслом. Отправьте в него нарезанный кубиками лук, чеснок, влейте немного масла, соль, молотый черный перец, горячий бульон, кипяток и сливочное масло. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы масло растопилось. Всыпьте рис и снова перемешайте.

  2. На рис выложите куриные окорочка, накройте фольгой и отправьте запекаться на 30 минут.

  3. Уберите фольгу, сбрызните курицу маслом и запекайте еще 25 – 30 минут. Чтобы подрумянить курицу и получить хрустящий рис, на 3 – 5 минут включите духовку на режиме "конвекция".

  4. Выньте куриные окорочка, перемешайте рис и верните на него курицу. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут.

  5. Приготовьте ароматные грибы, пока курочка отдыхает. Разогрейте сливочное масло в сковородке и обжарьте на нем измельченный чеснок до появления аромата (30 секунд).


Фото Café delites

  1. Грибы нарежьте на четвертинки и добавьте в сковородку. Жарьте их 3 – 5 минут.

  2. Нарежьте лук произвольными кубиками и приправьте специями. Добавьте к грибам и перемешайте.


Фото Café delites

  1. Переложите курицу на блюдо, рис перемешайте с грибами. Верните курицу на рис, украсьте оставшимся луком и измельченной петрушкой.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак