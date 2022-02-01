Куриные окорочка с рисом и грибами: гурманим без страха прибавить в весе

Отличное блюдо для ужина! И пусть вас не пугает внушительный перечень ингредиентов. Их вы легко найдете в ближайшем магазине.

Зато как вкусно будет есть! И как приятно – принимать комплименты от семьи!

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Рецепт ароматных куриных окорочков с рисом и грибами

Время: 1 час 20 минут

1 час 20 минут Порции: 6

– 6 куриных окорочков;– 2 столовые ложки оливкового масла;– 2 чайные ложки сахара;– 1 чайная ложка сушеного орегано;– 1 чайная ложка нежной сладкой паприки;– по 1 чайной ложке гранулированного чеснока и лука;– ½ чайной ложки сушеного тимьяна;– 1 чайная ложка соли;– ¼ чайной ложки молотого черного перца.– 1 крупная луковица;– 4 зубчика чеснока;– 4 столовые ложки масла;– 1 чайная ложка соли;– ¼ чайной ложки молотого черного перца;– 1½ стакана горячего куриного бульона;– 1¼ стакана горячей воды;– 2 столовые ложки сливочного масла;– 1½ стакана длиннозернистого белого риса.– 2 столовые ложки сливочного масла;– 2 зубчика чеснока;– 400 граммов грибов;– ¼ стакана зеленого лука;– соль;– молотый черный перец;– 2 столовые ложки свежей измельченной петрушки для украшения.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. В глубокой миске смешайте оливковое масло, сахар, орегано, паприку, гранулированный чеснок, лук, тимьян, соль и перец. Приготовленным маринадом смажьте куриные окорочка и оставьте их мариноваться на 10 – 15 минут или лучше, если позволяет время, на ночь.



Фото Café delites

Жаропрочный противень смажьте растительным маслом. Отправьте в него нарезанный кубиками лук, чеснок, влейте немного масла, соль, молотый черный перец, горячий бульон, кипяток и сливочное масло. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы масло растопилось. Всыпьте рис и снова перемешайте. На рис выложите куриные окорочка, накройте фольгой и отправьте запекаться на 30 минут. Уберите фольгу, сбрызните курицу маслом и запекайте еще 25 – 30 минут. Чтобы подрумянить курицу и получить хрустящий рис, на 3 – 5 минут включите духовку на режиме "конвекция". Выньте куриные окорочка, перемешайте рис и верните на него курицу. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут. Приготовьте ароматные грибы, пока курочка отдыхает. Разогрейте сливочное масло в сковородке и обжарьте на нем измельченный чеснок до появления аромата (30 секунд).



Фото Café delites

Грибы нарежьте на четвертинки и добавьте в сковородку. Жарьте их 3 – 5 минут. Нарежьте лук произвольными кубиками и приправьте специями. Добавьте к грибам и перемешайте.



Фото Café delites

Переложите курицу на блюдо, рис перемешайте с грибами. Верните курицу на рис, украсьте оставшимся луком и измельченной петрушкой.

Приятного аппетита!