Праздничное блюдо, без которого не проходило ни одно застолье, имеет долгую историю и различные вариации.

Первое упоминание об этом блюде находим в поэме Котляревского "Энеида":

Зробити поминки я хочу, Поставити обід старцям — … І зараз миттю всі пустились Горілку, м'ясо куповать, Хліб, бублики, книші вродились, Пійшли посуди добувать; І коливо з куті зробили, Сити із меду наситили.

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Рецепт старинных кнышей

Время: 1,5 часа
Порций: 4

Невероятные пирожки / Фото School Food

Ингредиенты:

  • 500 грамм муки;
  • 6 грамм сухих дрожжей;
  • 100 грамм масла;
  • 250 миллилитров воды;
  • 1 столовая ложка сахара,
  • 1 чайная ложка соли;
  • 1 яйцо;

Начинка:

  • 15 картофелин;
  • 1 луковица;
  • 100 грамм масла;
  • соль, черный перец.

Приготовление​:

  1. Чистим и ставим вариться картофель до готовности. Горячую картошку разминаем и даем ей остыть.
  2. Лук режем мелкими кубиками и обжариваем до золотистого цвета.
  3. Картофель соединяем с луком, специями и тщательно перемешиваем.
  4. Для теста растворяем в теплой воде дрожжи, сахар и соль. Добавляем к смеси растопленное сливочное масло. После постепенно подсыпаем муку и месим тесто. Оно должно получиться эластичным. Оставляем его на 30 минут.
  5. Рабочую поверхность посыпаем мукой и раскатываем тесто тонким слоем. Вырезаем из теста кружочки и выкладываем на середину начинку.
    Края пирожков сцепляем к середине средцевинки.
  6. Смазываем пирожки желтком и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.