Праздничное блюдо, без которого не проходило ни одно застолье, имеет долгую историю и различные вариации.
Первое упоминание об этом блюде находим в поэме Котляревского "Энеида":
Зробити поминки я хочу, Поставити обід старцям — … І зараз миттю всі пустились Горілку, м'ясо куповать, Хліб, бублики, книші вродились, Пійшли посуди добувать; І коливо з куті зробили, Сити із меду наситили.
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Рецепт старинных кнышей
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Невероятные пирожки / Фото School Food
Ингредиенты:
- 500 грамм муки;
- 6 грамм сухих дрожжей;
- 100 грамм масла;
- 250 миллилитров воды;
- 1 столовая ложка сахара,
- 1 чайная ложка соли;
- 1 яйцо;
Начинка:
- 15 картофелин;
- 1 луковица;
- 100 грамм масла;
- соль, черный перец.
Приготовление:
- Чистим и ставим вариться картофель до готовности. Горячую картошку разминаем и даем ей остыть.
- Лук режем мелкими кубиками и обжариваем до золотистого цвета.
- Картофель соединяем с луком, специями и тщательно перемешиваем.
- Для теста растворяем в теплой воде дрожжи, сахар и соль. Добавляем к смеси растопленное сливочное масло. После постепенно подсыпаем муку и месим тесто. Оно должно получиться эластичным. Оставляем его на 30 минут.
- Рабочую поверхность посыпаем мукой и раскатываем тесто тонким слоем. Вырезаем из теста кружочки и выкладываем на середину начинку.
Края пирожков сцепляем к середине средцевинки.
- Смазываем пирожки желтком и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.